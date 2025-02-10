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حوادث

تجديد حبس مالك كيان تعليمي بتهمة النصب على المواطنين في الأزبكية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح الأزبكية تجديد حبس مالك كيان تعليمى "بدون ترخيص" بغرض النصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة الأزبكية، 15 يوما علي ذمة التحقيق


نصب واحتيال على المواطنين بالأزبكية


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان–مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

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