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رياضة

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا لمواجهة فاركو بالدوري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكرا مغلقا  اليوم الإثنين استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدا الثلاثاء  على ستاد برج العرب.

وعلي صعيد أخر، قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن البولندي كونراد ميشالاك غاب عن تدريبات الفريق اليوم وأخطر النادي بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب مستحقاته المتأخرة. 

وكان مسئولو الزمالك عقدوا جلسة أمس مع ميشالاك أملا في فسخ عقده ورحيله عن الزمالك قبل انتهاء الميركاتو الشتوي، إلا أن اللاعب رفض كافة الحلول الودية وطالب بمستحقاته كاملة.

كونراد ميشالاك 

وأضاف المصدر إن الزمالك حاول إقناع ميشالاك بفسخ عقده مع جدولة مستحقاته إلا أن اللاعب رفض وذلك خلال جلسة الأمس قبل أن يصدم النادي بقراره. 

وأشار إلى أن  ميشالاك غاب عن التدريبات الجماعية اليوم وأخطر النادي أنه سيفسخ عقده من طرف واحد ويستعد لتقديم شكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب مستحقاته المتأخرة خاصة أنه كان أرسل إنذارا للقلعة البيضاء من قبل.

وتبلغ قيمة المستحقات المتأخرة للبولندي كونراد ميشالاك 727 ألف دولار.

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