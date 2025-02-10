الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تفاصيل مسابقة قمة ميديا مصر للابتكار وريادة الأعمال

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
ads

 قام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بفتح باب التسجيل في مسابقة قمة ميديا مصر للابتكار وريادة الأعمال.

تفاصيل مسابقة قمة ميديا مصر للابتكار وريادة الأعمال

 وأكد د.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن المسابقة تهدف إلى التوعية والتثقيف بمجال الابتكار وريادة الأعمال، وتسليط الضوء على جهود المبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال، والنماذج الناجحة، والمؤسسات الداعمة لهم، من خلال إنتاج أفكار إبداعية ومبتكرة تبرز دورهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تدعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.

تشمل مسارات المسابقة ما يلي:
• صناعة الأفلام القصيرة، وتشمل (الأفلام الوثائقية، الأفلام الروائية القصيرة، أفلام التحريك)
• مسابقة الإعلام الرقمي، وتشمل (قسم الصحافة الرقمية "الموقع الصحفي،المجلة الرقمية"، الإعلان الرقمي Reels، البرنامج الحواري، الحملة التسويقية المتكاملة)

الشروط العامة لكل مسارات المسابقة:
• التقديم مفتوح لجميع طلاب الجامعات والأكاديميات والمعاهد في كافة التخصصات والأقسام، سواء كانت متعلقة بالتخصص أو غير مرتبطة به لجميع السنوات الدراسية.
• يجب ملء كافة المتطلبات، وتوقيع الإقرارات المطلوبة واعتمادها لرفعها أثناء التقديم عبر منصة المسابقة.
• يمكن المشاركة بشكل فردي أو جماعي.
• تُقبل الأعمال التي تم إنتاجها وتنفيذها في الفترة بين 2024 و2025، ضمن المسارات المختلفة للمسابقة.
• يجب أن يتسم المشروع المُقدم بالتفكير الإبداعي في معالجته وتنفيذه.
• يجب أن يمتلك المتقدم مهارات إنتاج المشروع وفقًا لمتطلبات كل مسار من مسارات المسابقة.
• يجب أن يرتبط المشروع المشارك بموضوع وفكرة الابتكار وريادة الأعمال.
• يجب تضمين التوعية عن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF في العمل المقدم، من خلال محتوى العمل نفسه أو التتر في البداية والنهاية، أو الإشارة إلى الصندوق في الإعلام الرقمي بكافة أشكاله.

مميزات الاشتراك في المسابقة:
- جوائز مادية قيمة للمشتركين في المسابقة. 
- عروض سينمائية في قاعات السينما على مستوى الأقاليم الجغرافية.
- عرض الأعمال الفائزة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالصندوق isf.

يُذكر أنه آخر موعد للتقديم في المسابقة 15 مارس 2025، وللتعرف على كافة تفاصيل المسابقة والتقديم، يرجى الدخول على هذا الرابط:

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسابقة قمة ميديا مصر للابتكار وريادة الأعمال الابتكار وريادة الأعمال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي دعم الابتكار رعاية المبتكرين والنوابغ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ صندوق رعاية المبتكرين

مواد متعلقة

آخر موعد للتقديم في مسابقة قمة ميديا مصر للابتكار وريادة الأعمال

وزير التعليم العالي: الاتحادات الطلابية ركيزة أساسية في إعداد قيادات المستقبل

وزير التعليم العالي يلتقي عددا من أصحاب المصانع والشركات

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة سمنود التكنولوجية ويطمئن على انتظام الدراسة

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس

إطلاق برنامج أوروبي - أفريقي لدعم الابتكار في الطاقة المستدامة بتمويل 300 ألف يورو

مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي

تفاصيل استقبال جثمان الأمير الراحل كريم الحسيني آغاخان الرابع بمطار أسوان

ads

الأكثر قراءة

قرارات رئاسية سارة للمصريين خلال أيام

صندوق النقد الدولي: تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

الخطيب يرفض طلب محمد رمضان بالرحيل

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة تعاود الارتفاع في سوق العبور

سيف زاهر يكشف خليفة جروس المحتمل في الزمالك

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 13

ترامب يمنح إسرائيل أم القنابل، جنرال أمريكي يكشف تخطيط أمريكي لمعركة هرمجدون

منوعات

المزيد

تراجع معدلات الزواج في الصين رغم جهود السلطات لتعزيز عدد السكان

شاب يرفع علمي فلسطين والسودان في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية (فيديو)

برجر كينج يطيح بمسئول في الحزب الحاكم بتركيا

لقطات توثق ظهور حيوان نادر يعاني من طفرة جينية

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة تعاود الارتفاع في سوق العبور

أسعار الذهب اليوم،3428 جنيها لهذا الجرام ببداية التعاملات

أسعار السمك اليوم،السبيط يرتفع لـ 340 جنيها في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإجهاض في المنام وعلاقته بتجاوز الأزمات

معنى براء، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 26 من سورة الزخرف

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية