وزيرة التنمية المحلية تتابع مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالجيزة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع حسام إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة وعدد من قيادات شركة نهضة مصر بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور محمد نور الدين سكرتير عام محافظة الجيزة والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسي ودعم السياسات وعدد من ممثلي الهيئة العامة لتجميل ونظافة الجيزة.

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود المحافظة والهيئة في تحسين مستوي منظومة المخلفات البلدية الصلبة على مستوي أحياء محافظة الجيزة، وكذا طرح كيفية الإستفادة من خبرات القطاع الخاص ممثل في شركة نهضة مصر فيما يخص عمليات الإدارة والتشغيل للمنظومة على مستوي الجيزة وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة والمحافظة والموارد البشرية الموجودة في هذا الشأن.

منال عوض: الحكومة حريصةةعلى الاستغلال الأمثل لكافة الأصول والموارد البشرية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الحكومة على الاستغلال الأمثل لكافة الأصول والموارد البشرية الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة التي تمتلكها محافظة الجيزة ومختلف المحافظات المصرية بما يساهم تقديم أفضل خدمة للمواطنين فى مستوي النظافة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطن المصري ورفع كفاءة الخدمة بالجيزة خاصة في ظل وجود عدد من المشروعات القومية الكبرى المقرر افتتاحها خلال العام الجاري .

ووجهت د.منال عوض باستمرار التواصل بين الوزارة والمحافظة وهيئة نظافة وتجميل الجيزة وشركة نهضة مصر لوضع تصور متكامل لكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول بما يساهم في رفع كفاءة عمليات النظافة سواء على مستوي الجمع السكنى أو نظافة الشوارع والميادين والمحاور وكذا إدارة المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة بكفاءة أكبر والحفاظ على المعدات وإدارة العنصر البشري بأفضل صورة.

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