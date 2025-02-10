في الذكرى الـ 45 لرحيل «جواهرجي الكلمة».. شقيق مرسي جميل عزيز يكشف تفاصيل جديدة عن حياته.. وهذا سر إطلاق لقب «شاعر الألف أغنية» عليه (فيديو وصور)

في مثل هذا اليوم من عام 1980، رحل عن عالمنا الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز، الذي ترك إرثًا فنيًا وأدبيًا خالدًا، بعد سنوات طويلة من العطاء الفني لمصر والوطن العربي.

عُرف الراحل بـ"جواهرجي الكلمة" و"فكهاني الأغنية"، حيث كتب أعمالًا فنية متميزة غنتها كبار الفنانين، مثل أم كلثوم وفيروز وعبد الحليم حافظ، وغيرهم.

من أبرز أعماله التي خلدت في ذاكرة الفن العربي قصائد مثل "سيرة الحب"، "فات المعاد"، "ألف ليلة وليلة"، "مالك ومالي يا أبو قلب خالي"، و"سوف أحيا" التي غنتها فيروز عام 1955، كما كتب العشرات من الأغاني العاطفية والوطنية والدينية، بالإضافة إلى الأوبريتات الغنائية والقصص القصيرة والسيناريوهات السينمائية.

الذكرى الـ 45 لرحيل جواهرجى الكلمة، هنا عاش الشاعرمرسي جميل عزيز بين أهالي الشرقية، فيتو

فيتو في منزل الشاعر الغنائي الراحل في مدينة الزقازيق

وبالتزامن مع ذلك، انتقلت «فيتو» إلى منزله الكائن بشارع مصطفى كامل المتفرع من شارع "مرسي جميل عزيز" الذي نشأ فيه «فكهانى الأغنية أو جواهرجى الكلمة» كما يحب أن يلقبه جمهوره والكائن بمدينة الزقازيق، كما لم يتبقَّ منه سوى منزل قديم كان يقيم به بالإضافة إلى ذكرياته الطيبة مع بعض جيرانه.

الذكرى الـ 45 لرحيل جواهرجى الكلمة،هنا عاش الشاعرمرسي جميل عزيز بين اهالي الشرقية،فيتو1

جيران جواهرجى الكلمة: ساهم في إقامة العديد من الحفلات بمسرح الجامعة بمشاركة نجوم الغناء العربي

يقول الحاج أحمد بهجت، صاحب محل مجاور لمنزل عائلة الشاعر الراحل، أن الفقيد كان بمثابة قيمة فنية عظيمة. وقد ساهم مرسي جميل عزيز في بداية نشأة جامعة الزقازيق في إقامة العديد من الحفلات بمسرح الجامعة بمشاركة نجوم الغناء العربي وقتئذ، أبرزهم الفنانة الجزائرية وردة.

الذكرى الـ 45 لرحيل جواهرجى الكلمة،هنا عاش الشاعرمرسي جميل عزيز بين اهالي الشرقية،فيتو2

وأضاف بهجت، أن إقامة الحفلات الغنائية في مدينة الزقازيق، والتي حضرها لفيف من القيادات التنفيذية، أجبرتهم على رصف وتجميل الطرق الرئيسية بالمدينة، كما أن جنازة الشاعر الغنائي في 10 فبراير عام 1980 ساعدت في رصف طريق المقابر التي تم دفن جثمان الفقيد بها، قائلاً: "نتمنى تحويل منزله الذي يقيم فيه أحد أقاربه إلى مزار سياحي".

الذكرى الـ 45 لرحيل جواهرجى الكلمة،هنا عاش الشاعرمرسي جميل عزيز بين اهالي الشرقية،فيتو3

في ذكرى رحيله.. شقيق مرسي جميل عزيز يكشف أسرار حياته لأول مرة

كانت«فيتو» قد التقت في وقت سابق مع سعيد جميل عزيز شقيق الراحل من (الأب) الذى روى لنا أدق التفاصيل في مشواره الفنى الطويل وفتح خزائن أسراره.

ثم انتقلنا برفقة شقيقه إلى قبره الكائن بمسقط رأسه بمدينة الزقازيق حيث فوجئنا بقصيدة سوف أحيا «لم لا أحيا وظل الورد يحيا في الشفاه.. ونشيد البـلـبـل الشـــــــادي حياة لهواه.. لم لا أحيا وفي قلبى وفي عيني الحياه.. سوف أحيا.. ســوف أحيا»..من كلمات الراحل مرسي جميل عزيز التى تعد من أروع القصائد التي شدت بها عصفورة الشرق أو جارة القدس أو شجرة الأرز كما يحب لمعجبيها أن يلقبونها "فيروز" عام 1955 ومن ألحان الأخوين رحبانى تتزين قبره.

الذكرى الـ 45 لرحيل جواهرجى الكلمة،هنا عاش الشاعرمرسي جميل عزيز بين اهالي الشرقية،فيتو4

شقيقه يكشف سر تزيين قبر الراحل بقصيدة «سوف أحيا» التى شدت بها الفنانة الكبيرة فيروز

وكشف شقيق الراحل السر حول تزيين قبر الراحل بقصيدة «سوف أحيا» التى شدت بها الفنانة الكبيرة فيروز حيث تعد من القصائد المحببة لدى الراحل، حيث يعتبر الشاعر المعاصر المصري الوحيد الذي غنّت له السيدة فيروز قصيدته وأصبحت الأغنية بعدها واحدة من أهم الأغنيات في تراث الإذاعة المصرية حيث سُجّلت في استديوهاتها أثناء زيارة فيروز والرحبانية إلى القاهرة.

الذكرى الـ 45 لرحيل جواهرجى الكلمة،هنا عاش الشاعرمرسي جميل عزيز بين اهالي الشرقية،فيتو5

سعيد جميل: والدنا كان من أكبر تجار الجملة للفواكه على مستوى الجمهورية، حيث كان يحصل على مزارع التفتيش الملكية (عزيز أباظة)

وأضاف شقيق الشاعر الراحل من الأب: «والدنا كان من أكبر تجار الجملة للفواكه على مستوى الجمهورية، حيث كان يحصل على مزارع التفتيش الملكية (عزيز أباظة) والتي تبلغ نحو 400 فدان تقريبا وتوزيعها على جميع التجار بالمحافظات والتصدير للخارج أيضا، إضافة إلى استيراده البطيخ من فلسطين، ويتم نقله عن طريق القطار ومختوم باسمه "الحاج جميل عزيز" وتوفيت والدته وهو في عمر صغير».

الحاج أحمد بهجت أحد جيران الراحل، فيتو

شقيقه: مرسي صاحب الفضل في شهرة فنانين الزمن الجميل

وأضاف الحاج سعيد كما يحب أن يلقبه أهل منطقته:"عندما كان الوالد يذهب لأداء فريضة الحج يحل محله مرسي في العمل إلى أن يعود والراحل اكتسب الكثير من تجارة الفاكهة وخرج منها بأروع الكلمات في معظم أغانيه ويكفي أن جميع فناني الزمن الجميل وصلوا للشهرة بفضل أغاني مرسي".

الأغنية الشهيرة "ألف ليلة وليلة" ولقب الشاعر الراحل

وتابع:شقيقي أطلق عليه لقب شاعر"الألف أغنية" ويعود أصل هذا اللقب إلى الأغنية الشهيرة"ألف ليلة وليلة" والتي شدت بها السيدة أم كلثوم عام 1969 وكانت الأغنية رقم 1000 خلال مشواره الفنى الطويل، وسلسلة أغانيه معها جاءت بعد رفض مرسي الذهاب لها عدة مرات بناء على طلبها خوفا أن ينسب نجاحه لها خاصة أن كل نجاح مطرب كان مرتبطا بشاعر معين في تلك الفترة لدرجة أنها كانت توصفه بأنه "مريض نفسي" حتى اضطرت للذهاب إليه بنفسها بعد نجاحه الساحق".

محرر فيتو مع شقيق الراحل، فيتو

يحتفظ بعشرات الصور التاريخية عن مدينة الزقازيق ويستنبط أغانيه من الواقع

واستطرد: في بداية التحاق أخى بالإذاعة المصرية أصرعلى احتفاظه باسمه كاملا حيث كان يعتز بأبيه وجده وكان هوايته التصوير لدرجة أنه كان يحتفظ بعشرات الصور التاريخية عن مدينة الزقازيق ويستنبط أغانيه من الواقع مثلا شاف مرة واحدة بتزغرد بالقرب من المنزل فقام بتأليف أغنيته الشهيرة "زغرودة حلوة رنت في بيتنا "وياما القمر على الباب" والتي ارتبطت بخادمة وعندما كان مدعوا في حفل زفاف للشاعر فتحى قورة أعجب بالصينية اللي تقدم الشربات فألف "صينية بالفضة واللولي وحب الرمان" ونور عينيا وأكثر للفنانة شادية بمناسبة عيد ميلاد نجلته وغيرها من الأغانى الكثيرة التي ارتبطت بالواقع.. "مكنش بيرتاح إلا في الزقازيق وجدران غرفته التي شهدت مولد أشعاره وقصائده".

قبرالشاعر الراحل،فيتو

مرسي جميل عزيز.. لم ينس أهل بلده وكان يقدم لهم بعض الخدمات ونظم حفلا غنائيا يخصص دخله لصالح صندوق بناء جامعة الزقازيق

وواصل شقيق الشاعرالراحل مرسي جميل عزيز:«برغم انشغالاته خلال عمله بالوسط الفنى إلا أنه لم ينس أهل بلده وكان يقدم لهم بعض الخدمات ونظم حفلا غنائيا يخصص دخله لصالح صندوق بناء جامعة الزقازيق وذلك بالتعاون مع ابن المحافظة العندليب الأسمر"عبد الحليم حافظ" والتي شهدت مولد قصيدته "القدس" التي تروي قصة طفلة مات والدها في الحرب وعن قيام الدولة الصهيونية بإحراق المسجد الأقصى قائلا: "القصيدة دى لو كان غناها مطرب ذو ثقل كبير كانت هتكون رائعة".

محررفيتو مع شقيق الراحل،فيتو1

سر بكاء العندليب وحمل السوريين سيارته على أكتافهم

وروى سعيد عزيز تفاصيل عن بعض ردود الأفعال التي حدثت حول بعض أغاني أخيه الراحل قائلا: عندما ألَّف "حموى يا مشمش" ولحنها الموسيقار الراحل فريد الأطرش وغنتها صباح غنتها في سنة الوحدة بين مصر وسوريا 1958 أحدثت ضجة كبيرة لدرجة أن مرسي جميل عزيز عندما وصل إلى دمشق فيما بعد قام السوريون بحمل سيارته على أكتافهم تكريما له مثلما حدث مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وعندما كتب "ذات ليلة" لحليم والتي كانت تروي قصة قصة طالب لا يملك أي أوراق أو أقلام لكى يتعلم حيث كانت المصروفات وقتئذ باهظة وفي منتصف الأغنية أجهش العندليب في البكاء متأثرا بكلماتها حينها استقبله عبد الناصر قائلا له: "والله يا حليم الخزينة.. ودمعتك غالية علينا وهشيل المصاريف إن شاء الله" وتم تكريم الفكهانى بإهدائه وسام الجمهورية للآداب والفنون مع كبار الفن كما أنه عندما كتب أغنية "الماء والخضرة والوجه الحسن" للعاهل المغربي الملك الحسن بمناسبة عيد ميلاده قام بمزجها مابين التهنئة والعتاب حيث كان يرأس حينها رئيس لجنة القدس وأجهش حليم في البكاء وتعرض للإغماء وقام الملك بنقله بطائرة خاصة للندن للعلاج.

مرسي وحليم،فيتو

قبرمرسي جميل عزيز بالزقازيق،فيتو

حكاية المطرب الشعبي الراحل "أحمد عدوية" مع مرسي جميل عزيز

كما سرد سعيد عزيز تفاصيل ماحدث مع المطرب الشعبي "أحمد عدوية" عندما ذهب لمقابلة شقيقه في مدينة الزقازيق في أواخر السبعينيات لإقناعه بتأليف أغنية له قائلا: فوجئت بعدوية على باب المنزل وكان في ذلك الوقت كانت أغانيه ممنوعة من العرض على التليفزيون ويعتمد على الأسطوانات وحفلاته ليعرف نفسه لجمهوره ومكنتش أعرف حينها وعندما عرف نفسه لي طلب منى الجلوس مع مرسي وقمت بالسماح له بالجلوس مع الشاعر الراحل وألح عليه عدة مرات أن يؤلف له أغنية إلا أن أخيه رد عليه قائلا "إن شاء الله" ورفض أن يحرجه حيث إن سكته كانت غير سكة عدوية".

مرسي جميل عزيز ونجوم الزمن الجميل،فيتو

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفكهانى

وعن آخر لقاء جمعه بشقيقه قبل وفاته منذ 39 عاما قال: " قبل رحيل مرسي بثلاثة أيام تقريبا حضر لمنزل العائلة بالزقازيق وكان يعانى من مرض خطير كأنه جاء ليودعنا حيث استقبلته ونظرت إليه.. ربنا يخفف عنك يا أخويا ويشفيك إن شاء الله.. إلا أنه وضع يده خلف رأسه موجها حديثه لي "يا بنى إحنا نبكي حين نولد.. ويبكى علينا الغير حين نموت"، وكانت آخر كلماته لي قبل سفره للإسكندرية ورحيله عن دنيانا.

قصة مرسي جميل عزيز وعدوية،فيتو

مرسي وفريد الاطرش،فيتو

ترك المئات من الأغاني المشهورة الأخرى بألوانها المختلفة العاطفية والوطنية والشعبية والدينية والتي حفرت في قلوب وأذهان عشاقه

يذكر ان الشاعرالغنائي الراحل مرسي جميل عزيز ساهم في نجاح العديد من المطربين إذ أن أغنياته ساهمت في شهرة البعض.. كما غنت له السيدة ام كلثوم"سيرة الحب، فات الميعاد، ألف ليلة وليلة "و"مالك ومالي يا أبو قلب خالي"، مرورا بـ"نعم يا حبيبي، بأمر الحب، يا خلي القلب، بتلوموني ليه، في يوم في شهر في سنة، من غير ليه و«تمر حنة، يامه القمر على الباب، ليه يا قلبي ليه، حيران، بيت العز» «على عش الحب، وحياة عينيك» إضافة إلى المئات من الأغاني المشهورة الأخرى بألوانها المختلفة العاطفية والوطنية والشعبية والدينية والتي حفرت في قلوب وأذهان عشاقه فضلا عن كتابته للأوبريت الغنائي والقصة القصيرة والسينمائية وسيناريوهات بعض الأفلام وأيضا كانت له المقالات الأدبية في الصحف والمجلات المصرية حتى اعتبره النقاد ظاهرة أدبية وفنية بارزة.

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