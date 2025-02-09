مرسي جميل عزيز، 45 عامًا على رحيل شاعر الألف أغنية.. وحكاية اتهامه بالإلحاد

مرسي جميل عزيز، شاعر غنائي، كتب أجمل الأغاني والكلمات، سمي بـ"جواهرجي الكلمة والأغنية"، والفكهاني وشاعر الألف أغنية، نظرًا لكتابته ما يقرب من ألف أغنية متنوعة بين الرومانسي والوطني والاجتماعي منها الأغاني الخفيفة والطويلة، غنى لكلماته كبار المطربين والمطربات، هو أشهر كُتاب الأغنية والأوبريت خلال نصف القرن الماضي، رحل عام 1980.

ولد مرسي جميل عزيز فى مثل هذا اليوم عام 1921، وحصل على البكالوريا من مدرسة الزقازيق الثانوية، والتحق بكلية الحقوق لتبدأ مسيرته مع الشعر، وكان أول ما كتبه من شعر في حياته قصائد متفرقة وهو لم يبلغ الخامسة عشر من عمره ونشرت أجزاء منها المجلات وعمل في بدايته في تجارة الفاكهة مع والده الذي كان من كبار التجار بالزقازيق.

“الفراشة” أولى أغانيه بالإذاعة

بدأ مرسى جميل عزيز مشواره مع الإذاعة عام ١٩٣٩، وأذيعت له أول أغنية من تأليفه ألحان رياض السنباطي باسم الفراشة، وفي العام نفسه انطلقت شهرته عندما كتب أغنية “يا مزوق يا ورد في عود” التي غناها عبد العزيز محمود، واستمر إنتاجه الغنائي حتى أصبح الأكثر إنتاجًا ووصل إنتاجه لأكثر من ألف أغنية وسمي بـ"شاعر الألف أغنية" الذي وضع أغاني كانت سببًا في شهرة كبار المطربين كما كتب الأوبريت والقصة السينمائية والسيناريو والمقال.

الشاعر مرسى جميل عزيز



قال عنه الكاتب أنيس منصور هو "مهندس الأغنية" الذى أقام لها صرحًا عظيمًا متعدد الطوابق والأبواب والطرقات والنوافذ، وإذا كان نجيب محفوظ هو بطل الرواية العربية فإن مرسى جميل عزيز هو بطل الأغنية العربية.

موقف من أغاني عدوية

ويحكي سعيد عزيز شقيق الشاعر مرسى جميل عزيز حكاية ماحدث مع المطرب احمد عدوية فقد رفض مرسى كتابة أغنية له حين حضر لزيارته فى الزقازيق وقال "سكتى غير سكة عدوية".

سيرة الحب البداية مع أم كلثوم

كتب مرسي جميل عزيز أجمل وأشهر أغاني أم كلثوم منها:سيرة الحب، فات الميعاد، ألف ليلة وليلة التي كانت الأغنية الألف في حياته،وشدت بها أم كلثوم عام 1969، ومن هنا سمى بشاعر الألف أغنية، وسلسلة أغانيه معها جاءت بعد رفض مرسي الذهاب لها عدة مرات بناء على طلبها خوفا أن ينسب نجاحه لها خاصة أن كل نجاح مطرب كان مرتبطا بشاعر معين في تلك الفترة لدرجة أنها كانت توصفه بأنه "مريض نفسي" حتى اضطرت للذهاب إليه بنفسها بعد نجاحه الكبير.



غنى عبد الحليم حافظ لكلمات مرسى جميل عزيز بتلوموني ليه، حبك نار. وغنت له فايزة أحمد: أنا قلبي ليك ميال، بيت العز يا بيتنا، يامه القمر ع الباب، حيران، ياما الأسمراني. وكتب لصباح: مال الهوى ياما، وزي العسل، وبستاني يا بستاني. وكتب لشادية: على عش الحب، شباكنا ستايره حرير. ولمحمد فوزي كتب: بلدي أحببتك يا بلدي، أي والله، جرحونا الحبايب والله، الشوق الشوق. وغنى له محرم فؤاد: الحلوة داير شباكها، رمش عينه اللي جارحني. وغنت نجاة الصغيرة: إيه هو ده، أنا باستناك، غريبة منسية من يومي مظلومة. وغنت فيروز: سوف أحيا. ولمحمد قنديل: ياحلو صبح، ثلاث سلامات. ولحورية حسن: يابو الطاقية الشبيكة وغيرها.



كتب مرسى جميل عزيز أغاني 25 فيلما بدأها بـ "مبروك عليكي" عام 1949، وبعده فيلم "حسن ونعيمة" لمحرم فؤاد وسعاد حسنى، واختتمها بـ"مولد يا دنيا "عام 1976 مع عفاف راضى ومدبولى، وأبدع في القصيدة الشعرية، والأغاني الوطنية، وتنوع بين كتابة الأوبريت الغنائي والقصة القصيرة والسينمائية، كما كتب سيناريوهات بعض الأفلام.

معاناة واتهام بالإلحاد

بدأت معاناة الشاعر مرسى جميل عزيز عندما كتب أغنية "من غير ليه" ليغنيها المطرب عبد الحليم حافظ الذي أعجب بكلماتها، لكنه رحل قبل أن يغنيها، وظلت الأغنية حبيسة الأدراج لمدة 12 عامًا لدى شركة صوت الفن إلى أن قدمها الموسيقار محمد عبد الوهاب بصوته في حفل عام 1989.

شاعر الألف أغنية



وحقد أحد الصحفيين على نجاح الأغنية وعلى كاتبها مرسى جميل عزيز، وتقدم بشكوى إلى لجنة الفتوى بالأزهر بحجة وجود كوبليه في الأغنية اعتبره خروجًا عن الدين وهو يقول: “جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عاوزين إيه” بإنكار وجود الله، وبناء عليه أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر حكمًا بوجود مخالفات شرعية في كلمات الأغنية.

دعوى قضائية ضد الشاعر والاغنية

وقام الصحفي برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف إذاعة وإدانة كاتبها مرسي جميل عزيز، وتقدم المحامون وكتبت المقالات دفاعًا عن الشاعر الذي رحل قبل تقديم الأغنية وأنصفوه وأشادوا بكلماته طوال مشواره الشعري الغنائي، وبرأته المحكمة لكنه كان قد رحل.

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