رونالدو: أحلم بالمشاركة في كأس العالم 2026 واللعب بجوار نجلي

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي عن حلمه باللعب مع نجله وأيضا المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

رونالدو يكشف عن حلمه

وقال رونالدو في تصريحات خاصة لشبكة "تيليفوت" الفرنسية، أنه يرغب في الاستمرار في اللعب لعام أو عامين آخرين، مشيرًا إلى أن شغفه بالكرة هو الدافع الأساسي وراء هذا القرار.

كما يأمل رونالدو الذي بلغ سن الأربعين قبل أيام أن يتمكن من اللعب مع ابنه يوما ما وهو حلم يعتبره تحديًا جديدًا في مسيرته الكروية.

ويرتبط رونالدو بعقد مع النصر السعودي حتى نهاية الموسم الحالي وهناك مفاوضات من أجل التجديد للنجم البرتغالي.

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