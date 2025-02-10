القبض على قاتل شقيقته ذبحًا في الشارع بقنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على الشاب المتهم بقتل شقيقته ذبحًا بآلة حادة سكين، داخل شقة في مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بأن شاب قتل شقيقته بآلة حادة داخل شقتها في شارع التحرير التابع لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة على الفور وتبين مصرع فتاة تُدعى ر.ع، تبلغ من العمر 27 عامًا، على يد شقيقها م.ع الذي يبلغ من العمر 35 عامًا قام بقتلها بآلة حادة سكين بطعنها في الرقبة ثم اتجه إلى الجيران قال لهم: "قتلت أختي بلغوا الشرطة".

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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