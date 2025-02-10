قتل زوجته بالخطأ، محكمة قنا تقضي بسجن شاب سنة مع إيقاف التنفيذ

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وهشام يحيى وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، المتهم بالتخلص من زوجته بنجع حمادي بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.

تفاصيل واقعة قنا

تعود أحداث القضية إلى 15 أكتوبر 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم عاطف.ر.م، 42 عاما، تهمة ضرب زوجته بعد أن اعتدى عليها ب "طفاية"، استقرت في رأسها، بسبب خلافات زوجية بينهما، مما أسفر عن مصرعها.

إحالة القضية للجنايات بقنا

تم إحالة القضية التي حملت رقم 27014 لسنة 2023 جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 3781 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.

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