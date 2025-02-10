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رياضة

بيراميدز أقوى خط دفاع بالدوري المصري قبل الجولة الـ13

بيراميدز
بيراميدز

الدوري المصري، انفرد بيراميدز برقم مميز قبل الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري.

وبات بيراميدز هو صاحب أقوى خط دفاع في بطولة الدوري بعدما استقبلت شباكه عدد 7 أهداف أول 12 جولة بالبطولة.

واقتنص بيراميدز رقم الاتحاد السكندري كصاحب أقوى خط دفاع في بطولة الدوري المصري بعدما استقبلت شباك زعيم الثغر هدفين في مواجهة المصري البورسعيدي بالجولة الـ 12 ليصبح عدد الأهداف  التي استقبلها الاتحاد 8 أهداف بدلا من 6 أهداف قبل الجولة الـ 12 ليتفوق بيراميدز في رقم الأقوى خط دفاعا بالدوري.

 

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ 13 بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 13

1- بيراميدز 27 نقطة
2- الأهلي 26 نقطة
3- الزمالك 23 نقطة
4- المصري البورسعيدي 22 نقطة
5- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة
6- حرس الحدود 18 نقطة
7- فاركو 18 نقطة
8- البنك الأهلي 18 نقطة
9- بتروجيت 17 نقطة
10- طلائع الجيش 16 نقطة
11- زد اف سي 15 نقطة
12- الاتحاد السكندري 14 نقطة
13- سموحة 14 نقطة
14- الإسماعيلي 12 نقطة
15- غزل المحلة 11 نقطة
16- إنبي 7 نقاط
17- الجونة 7 نقاط
18- مودرن سبورت 7 نقاط
 

 

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 13

 

وتنطلق مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز غدا الثلاثاء، ويشهد اليوم الأول مباراتي الأهلي والزمالك أمام غزل المحلة وفاركو بالترتيب.

 

مواعيد الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز 

الثلاثاء 11 فبراير

سموحة ضد بتروجت.. 4 عصرًا

فاركو ضد الزمالك..4 عصرًا

الأهلى ضد غزل المحلة..7 مساء

الأربعاء 12 فبراير

الجونة ضد الإسماعيلى..4 عصرًا

زد إف سي ضد سيراميكا..4 عصرًا

المصري ضد البنك الأهلى..7 مساء

بيراميدز ضد حرس الحدود..7 مساء

 

 

الخميس 13 فبراير

مودرن سبورت ضد طلائع الجيش..4 عصرًا

إنبى ضد الاتحاد السكندري..7 مساء 

 

نظام الدوري الممتاز


ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

 


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

 

 

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

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