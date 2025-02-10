تراجع معدل التضخم السنوي إلى 23.2% لشهر يناير 2025

التضخم في يناير؛ كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (243.5) نقطة لشهر يناير 2025، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره (23.2%) مقابل (23.4%) لشهر ديسمبر عام 2024.



وأشار التقرير الى انخفاض أسعار بعض السلع مثل مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)، إلى جانب ثبات أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (0.0%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%) مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.0%)...

ارتفاع اسعار الحبوب

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.3%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.9%)،، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (7.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (17.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).

معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية

سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.6%) لشهر يناير 2025 مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024.



أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر يناير 2025 مقارنة بشهـر ديسمبر 2024):



سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (2.1%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%) ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)،مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)،مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%) مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.4%)... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%) ، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%).



سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.4%).



سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.3%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.3%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (3.7%).



سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).



سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.3%).



سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (4.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (7.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%).



سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).



سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (17.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.0%).



سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.4%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (1.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.7%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.0%).



سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (0.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (0.0%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق

بنسبة (3.3%).



سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (0.8%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (1.0%).



ثانيًا: التغير السنوي (شهر يناير 2025 مقارنة بشهر يناير 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (20.2%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (21.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (18.0%)،مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (20.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (9.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (50.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (10.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)،مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (37.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (21.8%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (40.1%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (29.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (20.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (29.5%).

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (23.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (26.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (23.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (24.0%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (22.9%)، مجموعة الأحذية بنسبة (21.1%)، مجموعة إصلاح الاحذية بنسبة (27.5%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (18.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (10.6%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (9.1%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (16.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (13.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (37.2%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (21.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (21.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (22.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (22.1%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (22.1%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (32.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (20.5%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (40.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (58.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.8%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (33.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (21.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (27.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (39.0%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (11.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (94.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (23.2%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (48.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (23.5%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (18.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (47.8%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (61.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (34.9%).

سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (27.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (27.1%)، مجموعة خدمات الفنادق

بنسبة (29.0%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (17.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (23.9%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (16.9%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (6.4%).

قياس معدلات التضخم

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

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