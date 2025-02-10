الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رضا البحراوي: الجمهور رقم واحد بالنسبالي

رضا البحراوي، فيتو
رضا البحراوي، فيتو

وجه المطرب الشعبي رضا البحراوي، رسالة إلى جمهوره من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

المطرب رضا البحراوي 

وقال رضا البحراوي: “حابب أوضح كلمتين نفسي أقولهم من زمان الجمهور هو رقم 1 بالنسبة ليا وهو أهم حاجة في حياتي انتوا أهم حكاية في نجاح أي حد في الدنيا”.

وأضاف رضا: “شكرًا لدعمكم ليا لأنكم سبب كبير في كل نجاح أنا وصلتله والفضل يرجع لربنا ثم دعوات أمي ثم جمهوري الغالي، بحبكم من كل قلبي”.

ويستعد الفنان رضا البحراوي خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغاني بطريقة السينجل، لتجديد نشاطه الفني 

أغاني رضا البحراوي الجديدة 

ويتواجد رضا البحراوي في الوقت الحالي بالاستوديو، لتسجيل أكثر من أغنية، من المفترض أن يتم طرحها قريبا على فترات متقاربة.

وكان المطرب الشعبى، رضا البحراوي، نجح في تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “الفولت العالي”، التى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، ووصلت الأغنية لـ مليون مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحها وتصدر التريند الرابع على موقع “اليوتيوب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعبي رضا البحراوي المطرب الشعبي رضا البحراوي أغاني رضا البحراوي الجديدة
ads

الأكثر قراءة

سيف زاهر يكشف خليفة جروس المحتمل في الزمالك

البلدي ترتفع 9 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

ارتفاع 10 أصناف، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

برجر كينج يطيح بمسئول في الحزب الحاكم بتركيا

درجات الحرارة اليوم الإثنين 10- 2- 2025 في مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

حرب الرسوم الجمركية تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

شاب يذبح شقيقته في الشارع بقنا

منوعات

المزيد

برجر كينج يطيح بمسئول في الحزب الحاكم بتركيا

لقطات توثق ظهور حيوان نادر يعاني من طفرة جينية

حادثة مأساوية في بريطانيا، عجوز تنهي حياة ابنها المعاق وتنتحر

100 ساعة تصوير، كواليس ومفاجآت في فيلم "مستر بيست" بالأهرامات

المزيد

خدمات

المزيد

إعلان مؤشر التضخم عن يناير اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

كيلو السكر يسجل 32 جنيها اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

رحلة تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال 3 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 10 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية