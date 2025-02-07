وزير الإسكان يتابع مشروعات المياه والصرف ضمن مبادرة "حياة كريمة"

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بحضور مسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات المنفذة للمشروعات والمكتب الاستشاري.

واستهل وزير الإسكان الاجتماع بتأكيد أهمية المشروعات ضمن "حياة كريمة" حيث إنها تمس المواطنين بشكل مباشر وتنعكس على جودة حياتهم، وتضيف لهم خدمة كبيرة جدا بالقرى المستهدفة، مشيرًا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لموقف مختلف المشروعات، وتذليل أي مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة في كافة المحافظات، ونسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بها والمدد الزمنية المحددة للانتهاء منها، حيث وجه الوزير بتحديد الأولويات والانتهاء من كافة الملاحظات لتسليم المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة لأهلنا بالقرى المستهدفة.

واختتم المهندس شريف الشربيني الاجتماع مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمتابعة الدورية والمستمرة لها للانتهاء منها وبأعلى جودة، وإعداد تقرير خاص بالموقف التنفيذي لكافة تلك المشروعات موضح به المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها بكل محافظة ومختلف الاحتياجات ونسب ومعدلات الإنجاز، كل أسبوعين وعرضها عليه شخصيًّا.

وعقد وزير الإسكان اجتماعه الدورى مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة عمل خاصة بالاتصال السياسي بمكتبه، لتعزيز وتعميق التواصل والتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسرعة الاستجابة لمطالب دوائرهم.

وأضاف الوزير أن التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هدفه تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وهناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر.

وتقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، على التوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المطالب المختلفة، ومناقشتها مع الوزير ومسؤولي الوزارة.

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