أبرزها قمة الدوري الإيطالي، مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا
تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة، ولعل أبرزها مواجهة إنتر ميلان مع فيورنتينا في قمة الدوري الإيطالي.
وجاءت مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا كالتالي:
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
- ريال مايوركا ضد أوساسونا الساعة 22:00
الدوري الإيطالي الدرجة A
- انتر ميلان ضد فيورنتينا الساعة 21:45
الدوري التركي الممتاز
- بودريم سبور ضد جوزتبه الساعة 19:00
- طرابزون سبور ضد إيوبسبور الساعة 19:00
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