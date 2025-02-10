أبرزها قمة الدوري الإيطالي، مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة، ولعل أبرزها مواجهة إنتر ميلان مع فيورنتينا في قمة الدوري الإيطالي.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا كالتالي:

الدوري الإسباني الدرجة الأولى



- ريال مايوركا ضد أوساسونا الساعة 22:00

الدوري الإيطالي الدرجة A



- انتر ميلان ضد فيورنتينا الساعة 21:45

الدوري التركي الممتاز



- بودريم سبور ضد جوزتبه الساعة 19:00

- طرابزون سبور ضد إيوبسبور الساعة 19:00

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.