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رياضة

نجم الزمالك السابق يتوقع رحيل كولر عن الأهلي ويهاجم إدارة الأبيض

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني لفريق الأهلي، فيتو

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيرحل عن الفريق.

 

تصريحات بشير التابعي 


وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "عدم محاسبة الحكام سيجعلهم يكررون الأخطاء، وعدم مناقشة أخطائهم في القنوات سيجعلهم يخطئون أكثر".


وتابع: "محمد شوقي، منذ أن بدأ العمل وهو يسير بشكل جيد في التدريب، وحصل على كورسات في العمل الإداري وأتوقع نجاحه، وكولر لن يستمر في الأهلي، وجروس (اتقرت فاتحته) 3 مرات".


وأكمل: "إدارة الزمالك تواصلت مع وائل رياض للاستفسار منه عن رأيه في ميكالي، وإدارة الزمالك يجب أن ترحل ولا يملكون نقطة دم واحدة".


وعن صفقات الزمالك قال: "ليست صفقات قوية، والصفقة هي التعاقد مع لاعب عندما يشارك يحدث الفارق مع الفريق ولا يوجد أموال في النادي، وهناك سوء تخطيط في النادي".

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