أحمد بلال: سيناريو رمضان صبحي يتكرر من جديد في الأهلي

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد شوقي، نائب المدير الرياضي في القلعة الحمراء، سينجح في منصبه الجديد خلال الفترة القادمة.



وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "دائما الفرق الصغيرة تتعرض للظلم من الحكام أمام الفرق الكبيرة، وإلغاء الفقرة التحكيمية في القنوات لم يمنع الأخطاء".

وتابع: "محمد شوقي شخصية جميلة، ويعمل في القطاع الإداري في الأهلي منذ عامين، ويتعلم الكثير من محمد رمضان".

سيناريو رمضان صبحي



وتابع أن العلاقة بين أكرم توفيق، وجمهور الأهلي وصلت لطريق مسدود، وأكرم يكرر سيناريو رمضان صبحي مع الأهلي، وكل الدلائل تؤكد أن اللاعب سيرحل وكان عليه أن يصارح إدارة النادي بتلقيه عرض من الشمال القطري وتوقيعه".

وواصل:" أرفض تجديد عقد أكرم توفيق، مع الأهلي، حتى لو سيذهب لبيراميدز، خاصة وأن النادي تعاقد مع لاعب بديل".

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