الإثنين 10 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

بطولة آسر ياسين ومي عز الدين، طرح إعلان تشويقي لمسلسل قلبي ومفتاحه (فيديو)

إعلان تشويقي لمسلسل
إعلان تشويقي لمسلسل قلبي ومفتاحه, فيتو

مسلسلات رمضان 2025، نشرت الفنانة مي عز الدين إعلان تشويقي لمسلسلها الجديد قلبي ومفتاحه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وجاء الإعلان قصيرا لمشهد يجمع مي عز الدين وآسر ياسين وفي الخلفية نغمات أغنية قلبي ومفتاحه وتطلب خلال المشهد مي عز الدين الزواج من آسر ياسين الذي يوافق على الطلب فورا.

وعلقت مي على الفيديو وكتبت: "تتجوزني؟.. الأربع الجاي كويس؟".. مسلسل قلبي ومفتاحه.. على شاشات المتحدة في رمضان 2025".

ومسلسل "قلبي ومفتاحه" سيعرض في موسم دراما رمضان المقبل 2025، حيث يواصل فريق عمل المسلسل تصوير أحداث ومشاهد العمل، تمهيدا لعرضه بالسباق الرمضاني. 

 

مسلسل قلبي ومفتاحه 

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه 

و يجسد النجم آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه شخصية سائق بعد أن فقد عمله في مجال الأدوات الطبية إثر تداعيات جائحة كورونا.


أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه 

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبدالباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

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