عضو مجلس الزمالك يكشف حقيقة رفضه تواجد لجنة فنية لإدارة قطاع الكرة

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة غضبه من تواجد لجنة فنية لإدارة الكرة في القلعة البيضاء.

وقرر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، تعيين لجنة فنية ضمن أعضائها أحمد حسام ميدو وهيثم فاروق نجوم الأبيض السابقين.

عمرو أدهم يوضح موقفه من اللجنة الفنية لنادي الزمالك

وكتب عمرو أدهم عبر صفحته الرسمية على"x": "في كلام على الميديا إني زعلان من تواجد اللجنة التي ساعدت النادي في إبرام الصفقات.. الحقيقة كلام مرسل ليس له أي سند".

وواصل: "أنا أرسلت مخاطبات من بريدي الرسمي حسب الاتفاق مع اللجنة لمحاولة التعاقد مع لاعب من جنوب إفريقيا واللاعب الإيفواري اللي بيلعب في صربيا، اعتقد ده أبلغ دليل على تقديري ودعمي للجنة".

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وأضاف: "أما غيابي عن النادي فإني كنت خارج مصر لمدة شهر وبعد رجوعي أصبت بنزلة برد منعتني عن الذهاب إلى عملي والذهاب إلى النادي ولكني كنت على تواصل دائم بزملائي".

واختتم: "الحمد لله أنا شخص سوي وبعيد عن الأمراض النفسية".

ومن ناحيته أدى نادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

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