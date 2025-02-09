ابنة أحمد سعد تعلق على إطلالات والدها المثيرة للجدل

علقت جودي أحمد سعد، ابنة المطرب أحمد سعد عن إطلالات والدها المثيرة للجدل والتي يظهر بها من حين لآخر.

وقالت جودي خلال لقائها مع “فيتو”: من اللازم أن نستمع إلى الجمهور طوال الوقت، لأنه العامل المؤثر، وهو المرشد للصح والخطأ، ويساعدنا على التطوير، وبعدها نحاول أن نتغاضى عن الأشياء الخاطئة التي قمنا بفعلها في السابق.

وأضافت جودي: أنا أحب أن استمتع إلى الانتقادات بشكل عام لأنها تعتبر نقطة تحول في حياتي وحياة والدي وأسرتنا.

وأكدت جودي أحمد سعد أنها تحب الغناء منذ نعومة أظافرها بسبب والدها، إلا أنها كانت تحب أن تتواجد فيه معه في أي مكان يخص عمله.

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