التحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة في الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم الأحد، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المنشأت الصناعية.

حيث قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة الدكتورة كريمة تمساح مديرة الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين بعدة حملات على الأسواق والمحلات بنطاق الادارة.

أسفرت الحملات عن ضبط أحد محلات المواد الغذائية لعرضه وبيعه مواد غذائية منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات الفساد والتلف وسوء التخزين وتم تحريز الكميات٢٠ عبوة فول منتهى الصلاحية و١٤ عبوة زبادى وعصائر منتهي الصلاحية و١١ طبق سجق منتهى الصلاحية و٩ جردل جبن منتهى الصلاحية باجمالى وزن١٥٠ كجم و٣ كرتونه لبان منتهى الصلاحيه بإجمالى ٨٦٤ باكو.

وتم تحرير محضر لسوبر ماركت لحيازته واستخدامه أسطوانه بوتاجاز منزلى فى غير الغرض المخصصة له وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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