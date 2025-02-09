تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بسوهاج

أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، لحضور فعاليات حفل جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب لتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة سوهاج، والذي أقامته الجمعية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وذلك بحضور اللواء مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء سوهاج.

وألقى السكرتير العام كلمة نقل خلالها تحيات المحافظ للحضور جميعا، داعيا الجميع للوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، معربا عن تقديره للدور الذى تقوم به جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب في رعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، مما يؤكد حرص الدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية أسر الشهداء والمصابين تقديرا لما بذلوه من تضحيات من أجل الوطن.

ومن جانبه قال مدير جمعية المحاربين القدماء إلى أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بسوهاج، مؤكدا أن يوم الشهيد ذكرى عزيزة على قلوب كل المصريين، لافتا إلى أن نيل الشهادة شرف يسعى إليه جميع أفراد القوات المسلحة، وسيذكر التاريخ أن شهداء مصر الأبرار من رجال جيشها وشرطتها البواسل قد ضحوا بدمائهم الذكية من أجل حماية الوطن وبقاء حدوده آمنه على مر التاريخ.

وأضاف مدير جمعية المحاربين القدماء أن الجمعية لا تدخر جهدا لتوفير سبل العناية والرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، موجها تحية شكر وتقدير لشهدائنا الأبرار ومصابي العمليات الحربية وأسرهم.

وقد بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، ثم كلمة الأوقاف حول منزلة الشهيد وفضل الشهادة في سبيل الله، تلاها عرض فيلم تسجيلي بعنوان " حلم الشهيد " واختتم الاحتفال بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

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