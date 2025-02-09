الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بسوهاج

سكرتير محافظ يكرم
سكرتير محافظ يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، لحضور فعاليات حفل جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب لتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة سوهاج، والذي أقامته الجمعية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة. 

وذلك بحضور اللواء مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء سوهاج.

 

وألقى السكرتير العام كلمة نقل خلالها تحيات  المحافظ للحضور جميعا، داعيا الجميع للوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، معربا عن تقديره للدور الذى تقوم به جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب في رعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، مما يؤكد حرص الدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية أسر الشهداء والمصابين تقديرا لما بذلوه من تضحيات من أجل الوطن.

 

ومن جانبه قال مدير جمعية المحاربين القدماء  إلى أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بسوهاج، مؤكدا أن يوم الشهيد ذكرى عزيزة على قلوب كل المصريين، لافتا إلى أن نيل الشهادة شرف يسعى إليه جميع أفراد القوات المسلحة، وسيذكر التاريخ أن شهداء مصر الأبرار من رجال جيشها وشرطتها البواسل قد ضحوا بدمائهم الذكية من أجل حماية الوطن وبقاء حدوده آمنه على مر التاريخ.

 

وأضاف مدير جمعية المحاربين القدماء أن الجمعية لا تدخر جهدا لتوفير سبل العناية والرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، موجها تحية شكر وتقدير لشهدائنا الأبرار ومصابي العمليات الحربية وأسرهم.

 

وقد بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، ثم كلمة الأوقاف حول منزلة الشهيد وفضل الشهادة في سبيل الله، تلاها عرض فيلم تسجيلي بعنوان " حلم الشهيد " واختتم الاحتفال بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسر الشهداء أسر الشهداء ومصابي العمليات الاجتماعي الرعاية الإجتماعية الشهداء ومصابى العمليات القائد العام للقوات المسلحة المحاربين القدماء وضحايا الحرب

مواد متعلقة

صحة سوهاج: ضبط 50 ألف عبوة عصائر وخل مجهولة المصدر

رئيس جامعة سوهاج ومفتي الديار المصرية يكرمان حفظة القرآن الكريم
ads

الأكثر قراءة

تشمل زيادة الأجور والمعاشات، متحدث الحكومة يكشف موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، الحكومة تعلن موعد زيادة المرتبات 2025

الدوري الفرنسي، تعادل أنجيه وأولمبيك مارسيليا سلبيا في الشوط الأول

حازم إمام عن تصريحات أيمن عباس بشأن التجديد لزيزو: لا تمثل الزمالك

تزوير أوراق للحصول على أرض، بوسي شلبي تكشف تفاصيل جديدة عن شائعة طلاقها

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل 1-1 أمام أودينيزي في الشوط الأول

تعرف على سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

جماهير ليفربول تطالب بطرد 3 لاعبين بعد توديع كأس الاتحاد الإنجليزي

منوعات

المزيد

حادثة مأساوية في بريطانيا، عجوز تنهي حياة ابنها المعاق وتنتحر

100 ساعة تصوير، كواليس ومفاجآت في فيلم "مستر بيست" بالأهرامات

وفاة شاب تونسي أضرم النار في جسده أمام مركز الأمن قبل أيام

رصد سمكة الشيطان بالقرب من سواحل جزيرة إسبانية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

كيلو السكر يسجل 32 جنيها اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الأحد 9-2-2025

المزيد

انفوجراف

رحلة تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال 3 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية السابق: الإسلام أنصف المرأة في الميراث (فيديو)

رمضان عبد المعز: حسن الخلق والصيام من أعظم الأعمال في شهر شعبان (فيديو)

ما صحة الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية