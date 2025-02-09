التعليم تعلن استمرار التقييمات الأسبوعية لجميع الصفوف، رابط التحميل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة تحميل تقييمات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف عبر منصة التعليم الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها لتطوير العملية التعليمية وتوفير أدوات تقييمية شاملة للطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت مصادر في الوزارة أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى التقييمات عبر الرابط التالي اضغط هنا



وأوضحت المصادر أن المنصة التعليمية تحتوي على تقييمات لجميع المواد الدراسية لكل مرحلة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور اختيار المرحلة والصف الدراسي ثم استعراض التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية.



وشددت الوزارة على استمرار التقييمات الأسبوعية في الترم الثاني كما كانت في الفصل الدراسي الأول، دون أي تغيير، مشيرة إلى أن هذه التقييمات تهدف إلى متابعة تقدم الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى الاستفادة من المنصة التعليمية لما تحتويه من مواد تعليمية وتدريبية وأدوات تقييمية متنوعة، مؤكدة حرصها على توفير كل ما يدعم الطلاب ويساهم في تفوقهم الدراسي.



خطوات تحميل التقييمات

* الدخول إلى رابط تحميل تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني لجميع الصفوف

* اختيار المرحلة والصف الدراسي.

* استعراض التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية.



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