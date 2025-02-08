رئيس جامعة الأزهر يتفقد انتظام العملية التعليمية بقطاع الدراسة ويشيد بانضباطها

أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير انتظام العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ اليوم في كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد انتظام العملية التعليمية بقطاع الدراسة



وتأتي الجولة التفقدية في إطار استراتيجية الجامعة الدائمة والمستمرة لمتابعة انتظام العملية التعليمية في يومها الأول، وقام رئيس الجامعة ونائب شئون التعليم والطلاب بتفقد قاعات الدراسة بكلية اصول الدين "الفرقة الأولى".

وعبَّر رئيس جامعة الأزهر عن سعادته بانتظام العملية التعليمية في يومها الأول، وأشاد بجهود إدارة كلية أصول الدين كلية العلم والعلماء، وثمن جهود الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، والدكتور جميل تعيلب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصباح منصور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ووجه فضيلته الطلاب إلى الجد والاجتهاد في طلب العلم.

انتظام الدراسة بكليات جامعة الأزهر

من ناحية أخرى وفي إطار النشاط العلمي لكلية أصول الدين بالقاهرة تابع رئيس الجامعة مناقشة رسالة الماجستير بقسم العقيدة والفلسفة تحت عنوان: الجانب النقدي في الدراسات الفلسفية عند الدكتور محمد غلاب للباحث محمود صابر شحاته، مشيدًا بهذا الجهد المبذول الذي يشهده قطاع الدراسات العليا والبحوث على مستوى جميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في جميع المجالات العلمية (العربية والشرعية والتطبيقية)، مؤكدًا علي أن هذه الجهود الشاملة "التعليمية والبحثية والمجتمعية" تسهم في رفعة شأن الجامعة وتقدمها في جميع التصنيفات المحلية والإقليمية والدولية.

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