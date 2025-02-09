وزير الرياضة يستقبل وفدا هولنديا

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفدا رسميا من هولندا ضم كل من يوريان ميدلهوف، سفير الشباب والعمل والتعليم بهولندا، بحضور السفير بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة.

حضر اللقاء كلا من ومينكا فان دير سار، المسئولة الأولى عن ملف توظيف التنمية لمواجهة النزوح القسري بوزارة الخارجية الهولندية، ومارييك والرافن، سكرتير أول - قسم السياسة الإقليمية والهجرة بالسفارة الهولندية بالقاهرة.

وزير الشباب والرياضة يستقبل وفدا هولندا

تناول اللقاء بحث تعظيم التعاون الثنائي بين الجانبين، كما تناول ايضا الاستراتيجية الوطنية للشباب في مصر، وسبل دعم التعليم وتوظيف الشباب، وتعزيز المشاركة الشبابية، إلى جانب بحث دور الرياضة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكيفية توظيف الرياضة في معالجة مختلف القضايا.

وزير الشباب والرياضة يستقبل وفدا هولندا

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية التعاون بين مصر وهولندا في مجالي الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الشباب، وتعزيز دورهم في بناء المستقبل، من خلال استراتيجيات وطنية متكاملة تعزز من قدراتهم العلمية، والاقتصادية، والابتكارية.

مؤكدا ان الدولة المصرية تعمل على تطوير الرياضة بجميع جوانبها، ليس فقط من حيث البنية التحتية، ولكن أيضًا من خلال تعزيز الابتكار والاستثمار الرياضي، وتوفير بيئة داعمة للشباب لممارسة الرياضة والاستفادة منها كأداة تنموية. حيث إن الرياضة تلعب دورًا أساسيًا في بناء أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة عالميًا، كما تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأشار صبحي إلى أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تعزيز التعاون مع مختلف الدول لتبادل الخبرات وتطوير برامج ومشاريع تخدم الشباب المصري، متطلعا لمزيد من الشراكات والتعاون مع مملكة هولندا والتي تسهم في تحقيق الاهداف المشتركة لتطوير القطاع الرياضي والشبابي.

أشرف صبحي يستعرض استعدادات معرض “سبورتس إكبو” والمؤتمر الدولى لكرة القدم

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا لمتابعة آخر التحضيرات الخاصة بتنظيم مصر المعرض الرياضي الدولي “سبورتس إكسبو”، والذي من المقرر ان يقام خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الحالي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة الرياضة من مختلف الدول بالإضافة إلى استضافة المؤتمر الدولى لكرة القدم Soccerex MENA.

تناول الاجتماع مناقشة الترتيبات اللوجستية والفنية لضمان تنظيم المؤتمر بأعلى معايير الاحترافية، بالإضافة إلى بحث أجندة الفعاليات والأنشطة المصاحبة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أن المعرض والمؤتمر يمثلان منصة دولية رائدة تعكس مكانة مصر كوجهة عالمية في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، كما يعد فرصة هامة لتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة العاملة في المجال الرياضي، وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات التي تسهم في تطوير منظومة الرياضة محليًا ودوليًا.

وأكد حرص الوزارة على أن تكون النسخة القادمة من "سبورتس إكسبو" مختلفة، وتواكب التطورات العالمية في المجال الرياضي، وتوفر بيئة حوارية تجمع بين المستثمرين ورواد الصناعة الرياضية، مما يتيح فرصًا كبيرة للتبادل الفكري والتجاري، ويعزز من مكانة مصر كوجهة رئيسية للفعاليات الرياضية الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة المؤتمر الدولي لكرة القدم Soccerex MENA في مصر ضمن فعاليات معرض سبورتس إكسبو، هو نافذة على مستقبل الرياضة في مصر والمنطقة، ويعكس إهتمامها بالرياضة ويساهم في تطوير الصناعة الرياضية، ويفتح آفاق جديدة للاستثمار في المجال الرياضي، ويعزز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية وبيئة جاذبة للإستثمار الرياضي، نحو مستقبل مشرق للرياضة المصرية.

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