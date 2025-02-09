الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة يستقبل وفدا هولنديا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفدا هولندا

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفدا رسميا من هولندا ضم كل من يوريان ميدلهوف، سفير الشباب والعمل والتعليم بهولندا، بحضور السفير بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة.

حضر اللقاء كلا من ومينكا فان دير سار، المسئولة الأولى عن ملف توظيف التنمية لمواجهة النزوح القسري بوزارة الخارجية الهولندية، ومارييك والرافن، سكرتير أول - قسم السياسة الإقليمية والهجرة بالسفارة الهولندية بالقاهرة.

وزير الشباب والرياضة يستقبل وفدا هولندا
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفدا هولندا

تناول اللقاء بحث تعظيم التعاون الثنائي بين الجانبين، كما تناول ايضا الاستراتيجية الوطنية للشباب في مصر، وسبل دعم التعليم وتوظيف الشباب، وتعزيز المشاركة الشبابية، إلى جانب بحث دور الرياضة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكيفية توظيف الرياضة في معالجة مختلف القضايا.

وزير الشباب والرياضة يستقبل وفدا هولندا
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفدا هولندا

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية التعاون بين مصر وهولندا في مجالي الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الشباب، وتعزيز دورهم في بناء المستقبل، من خلال استراتيجيات وطنية متكاملة تعزز من قدراتهم العلمية، والاقتصادية، والابتكارية.

مؤكدا ان الدولة المصرية تعمل على تطوير الرياضة بجميع جوانبها، ليس فقط من حيث البنية التحتية، ولكن أيضًا من خلال تعزيز الابتكار والاستثمار الرياضي، وتوفير بيئة داعمة للشباب لممارسة الرياضة والاستفادة منها كأداة تنموية. حيث إن الرياضة تلعب دورًا أساسيًا في بناء أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة عالميًا، كما تسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأشار صبحي إلى أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تعزيز التعاون مع مختلف الدول لتبادل الخبرات وتطوير برامج ومشاريع تخدم الشباب المصري، متطلعا لمزيد من الشراكات والتعاون مع مملكة هولندا والتي تسهم في تحقيق الاهداف المشتركة لتطوير القطاع الرياضي والشبابي.

أشرف صبحي يستعرض استعدادات معرض “سبورتس إكبو” والمؤتمر الدولى لكرة القدم 

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا لمتابعة آخر التحضيرات الخاصة بتنظيم مصر المعرض الرياضي الدولي “سبورتس إكسبو”، والذي  من المقرر ان يقام خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الحالي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة الرياضة من مختلف الدول بالإضافة إلى استضافة المؤتمر الدولى لكرة القدم Soccerex MENA.

تناول الاجتماع مناقشة الترتيبات اللوجستية والفنية لضمان تنظيم المؤتمر بأعلى معايير الاحترافية، بالإضافة إلى بحث أجندة الفعاليات والأنشطة المصاحبة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أن المعرض والمؤتمر يمثلان منصة دولية رائدة تعكس مكانة مصر كوجهة عالمية في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، كما يعد فرصة هامة لتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة العاملة في المجال الرياضي، وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات التي تسهم في تطوير منظومة الرياضة محليًا ودوليًا.

وأكد حرص الوزارة على أن تكون النسخة القادمة من "سبورتس إكسبو" مختلفة، وتواكب التطورات العالمية في المجال الرياضي، وتوفر بيئة حوارية تجمع بين المستثمرين ورواد الصناعة الرياضية، مما يتيح فرصًا كبيرة للتبادل الفكري والتجاري، ويعزز من مكانة مصر كوجهة رئيسية للفعاليات الرياضية الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة المؤتمر الدولي لكرة القدم  Soccerex MENA في مصر ضمن فعاليات معرض سبورتس إكسبو، هو نافذة على مستقبل الرياضة في مصر والمنطقة، ويعكس إهتمامها بالرياضة ويساهم في تطوير الصناعة الرياضية، ويفتح آفاق جديدة للاستثمار في المجال الرياضي، ويعزز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية وبيئة جاذبة للإستثمار الرياضي، نحو مستقبل مشرق للرياضة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي السفير الهولندي

مواد متعلقة

أشرف صبحي يستعرض استعدادات معرض“سبورتس إكسبو” والمؤتمر الدولى لكرة القدم

الشباب والرياضة تحقق في اختفاء 85 جهاز كمبيوتر من أحد مخازن الوزارة
ads

الأكثر قراءة

تشمل زيادة الأجور والمعاشات، متحدث الحكومة يكشف موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

تزوير أوراق للحصول على أرض، بوسي شلبي تكشف تفاصيل جديدة عن شائعة طلاقها

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء

لأول مرة في مصر، القومي للأجور يقرر تطبيق نظام الأجر بالساعة

بعد وفاتها، كل ما تريد معرفته عن مرض الممثلة السورية إنجي مراد

تعرف على سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025

جماهير ليفربول تطالب بطرد 3 لاعبين بعد توديع كأس الاتحاد الإنجليزي

منوعات

المزيد

100 ساعة تصوير، كواليس ومفاجآت في فيلم "مستر بيست" بالأهرامات

وفاة شاب تونسي أضرم النار في جسده أمام مركز الأمن قبل أيام

رصد سمكة الشيطان بالقرب من سواحل جزيرة إسبانية

خطأ مرعب للشرطة الأمريكية، قتلت الضحية وتركت اللصوص (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الأحد 9-2-2025

تعرف على سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأحد 9 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

رحلة تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال 3 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية السابق: الإسلام أنصف المرأة في الميراث (فيديو)

رمضان عبد المعز: حسن الخلق والصيام من أعظم الأعمال في شهر شعبان (فيديو)

ما صحة الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية