الأحد 09 فبراير 2025
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اقتصاد

باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يخطط لدعم 4 ملايين عميل في ثلاث سنوات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  أن هناك 2.3 مليون عميل لدي الجهاز وأنه نجح في توفير ما يزيد عن 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية خلال سنوات عمله، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف.
 

 

 

 

 


وأشار رحمي إلى أن خطة الجهاز  بناء علي توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس ادارة  جهاز تنمية المشروعات أن يتم التوسع في خدمات الجهاز لتصل إلي ٤ ملايين عميل من الخرجين واصحاب المشروعات  خلال الثلاثة سنوات  القادمة وهذا يعني توفير الملايين من فرصة العمل لاصحاب تلك المشروعات والعاملين فيها 

 

 ولفت إلى وجود خريجين كثيرين كل عام لا تستوعبهم الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص والحل هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي توفر لهم فرص عمل مستقرة ولها مردود اقتصادي  جيد 


وأكد رحمي أن القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠  الذي قامت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بصياغته وتحديد أولوياته وحوافزه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات  يمثل شهادة ميلاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. 

 

وأضاف رحمي بأن الدولة تعمل علي  تقديم كافة الدعم للمشروعات الصغيرة وكذلك التوعية بأهميتها، مشيرًا  إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قادرة علي المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لكافة الفئات.

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باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة تنمية المشروعات المتوسطة المشروعات المتوسطة والصغيرة

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