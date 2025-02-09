الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

حبس عصابة سرقة سرقات ماكينات الرى ببنى سويف

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الواسطى، تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

سقوط تشكيل عصابى لسرقة سرقات ماكينات الرى ببنى سويف
سقوط تشكيل عصابى لسرقة سرقات ماكينات الرى ببنى سويف

ارتكب 8 جرائم سرقات 

واعترف المتهمون بارتكاب الجرائم بأسلوب "المغافلة" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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الأراضى الزراعية مركز شرطة الواسطى ماكينات الرى من الأراضى الزراعية الاجراءات القانونية

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