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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية ترأس لجنة المقابلات للمتقدمين لشغل 136 وظيفة قيادية بالمحافظات

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد اجتماع اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي) على مستوى جميع المحافظات.

 

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وتضم اللجنة العليا للقيادات فى عضويتها كل من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار لطفى منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

 

منال عوض: إجراء المقابلات لحوالي 1206 متقدمين

 

وقالت الدكتورة منال عوض أنه من المقرر أن يتم إجراء المقابلات لحوالي 1206 متقدمين توافرت فيهم شروط الإعلان الذى أعلنت عنه الوزارة وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن اليوم الأول تم إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 82 متقدم حيث تقوم اللجنة العليا للقيادات بمناقشة المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، كما تقوم اللجنة العليا بمناقشتهم أيضًا فيما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء فى الإدارة المحلية فى حال اختيارهم والتى تقدموا بها.

و أشارت د.منال عوض إلي حرص اللجنة العليا للقيادات علي اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من القيادات المتميزة القادرة على العمل والعطاء، مشيرة إلي حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات الجديدة.

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