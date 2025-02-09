رئيس مياه قنا يجتمع مع مهندسي المشروعات الجاري تنفيذها

عقد المهندس رجب عرف خليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا اجتماعًا مع مهندسي المشروعات لمناقشة مستجدات المشروعات القائمة وسبل الانتهاء منها قبل حلول شهر رمضان المبارك.

اعمال الاحلال والتجديد بقنا

وتم خلال الاجتماع استعراض نسب التنفيذ الحالية في اعمال الاحلال والتجديد واعادة تأهيل لمحطات المياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والتحديات التي تواجه استكمال الأعمال، حيث شدد رئيس الشركة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود لضمان دخول المشروعات الخدمة قبل الشهر الكريم لتلبية احتياجات المواطنين.

كما ناقش الاجتماع طرق العمل خلال شهر رمضان، مع التأكيد على ضرورة وضع خطط تشغيلية مرنة تتناسب مع طبيعة العمل في الشهر الفضيل، وضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع.

وشدد رئيس الشركة على أهمية التنسيق بين جميع الإدارات المعنية وتوفير المعدات والموارد اللازمة لضمان إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

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