الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مياه قنا يجتمع مع مهندسي المشروعات الجاري تنفيذها

ميناء، فيتو
ميناء، فيتو

عقد المهندس رجب عرف خليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا اجتماعًا مع مهندسي المشروعات لمناقشة مستجدات المشروعات القائمة وسبل الانتهاء منها قبل حلول شهر رمضان المبارك.

اعمال الاحلال والتجديد بقنا

وتم خلال الاجتماع استعراض نسب التنفيذ الحالية في اعمال الاحلال والتجديد واعادة تأهيل لمحطات المياه الشرب ومحطات الصرف الصحي  والتحديات التي تواجه استكمال الأعمال، حيث شدد رئيس الشركة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود لضمان دخول المشروعات الخدمة قبل الشهر الكريم لتلبية احتياجات المواطنين.

كما ناقش الاجتماع طرق العمل خلال شهر رمضان، مع التأكيد على ضرورة وضع خطط تشغيلية مرنة تتناسب مع طبيعة العمل في الشهر الفضيل، وضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع. 

وشدد رئيس الشركة على أهمية التنسيق بين جميع الإدارات المعنية وتوفير المعدات والموارد اللازمة لضمان إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه قنا شهر رمضان المبارك رئيس شركة مياه الشرب والصرف قنا محافظة قنا مياه قنا

مواد متعلقة

مدير تعليم قنا يفاجئ عددًا من المدارس ويحيل المتغيبين للتحقيق

تعليم قنا: انتظام الطلاب في 421 مدرسة بالمحافظة

محافظ قنا يوجه رؤساء الوحدات المحلية باستقبال المواطنين أسبوعيًا لحل مشكلاتهم

أهالى قنا يحتفلون بمولد عبدالرحيم القنائى بالمرماح (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

رئيس طاقة النواب يزف بشرى سارة بشأن توصيل الغاز للمنازل

حبس يوتيوبر 3 سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي

احذر هذه الأوقات، حالة الطقس غدًا الإثنين 10 فبراير 2025

تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني «الأغاخان الرابع» لمثواه الأخير في أسوان (صور)

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

زغلول صيام يكتب: امتى هيبقى عندنا مدربين لما محمد شوقي يبقى نائب مدير؟!.. الأهلي والزمالك وراء فشل مشروع المدرب الوطني!

حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة النواب، تعرف على التفاصيل

منوعات

المزيد

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

هل ينجو مستر بيست من اللعنة، تحدي الـ100 ساعة بالأهرامات يوجه أنظار 39 مليونا للجيزة

انطلاق موسم زراعة الحشيش المقنن في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب والفراولة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف أبرزها الطماطم والبطاطس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد 9-2-2025 بالبورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

ما حكم مس المصحف والصيام للحائض؟ رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية