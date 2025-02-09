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مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية (إنفوجراف)

قمة عربية طارئة
قمة عربية طارئة
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 نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية).

مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية

وتستضيف جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة يوم ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر، وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

 

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