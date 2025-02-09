مدير تعليم قنا يفاجئ عددًا من المدارس ويحيل المتغيبين للتحقيق

في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني ومع انتظام الدراسة في كافة مدارس قنا، هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا يفاجئ ست مدارس بالمراحل التعليمية المختلفة تتبع إدارة قنا التعليمية للوقوف على انتظام وانضباط العملية التعليمية و تحديث قوائم الفصول وجداول الحصص وإعلانها، وكذلك حصر الغياب من المعلمين والطلاب والتزام الطلاب بالزي المدرسي واستلام كتب الفصل الدراسي الثاني.

التحقيق مع المتغيبين عن العمل في قنا

وجه مدير تعليم قنا إلى التحقيق مع المتغيبين عن العمل من المعلمين ومجازاتهم، وتشديد الجزاء في حال الغياب لأكثر من يوم من أيام الدراسة بدون عذر قهري، كما قرر إحالة بعض من مشرفي الأدوار والأمن إلى التحقيق لعدم تواجدهم في المكان المحدد واستخدام الهاتف المحمول داخل المدرسة.



حيث شهد مدير تعليم قنا طابور الصباح بمدرسة المحروسة الإعدادية المشتركة وتأكد من انتظام الطلاب وخاصة الصف الثالث في الحضور، ثم تفقد سير الدراسة بمدرسة المحروسة الابتدائية المشتركة وراجع سجلات الحضور والأمن والإشراف والزائرين والاحتياطي.



وأثنى هاني عنترعلى خطة مدرسة المنيرة الحديثة رسمية لغات والتي يديرها محمد مصطفى في تجميل الفصول ونظافتها والتزام المدرسة بالتشجير وخلق مناخ تنافسي بين رواد الفصول وطلابها لاختيار أجمل فصل دراسي وتكريم القائمين على تلك المهمة، وكذلك المستوى العلمي المتميز لتلاميذ المدرسة.

تفعيل الإشراف والأنشطة التربوية بقنا

بينما وجه الصابر عند زيارة مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بالمنيرة الحديثة إلى تفعيل الإشراف والأنشطة التربوية وتكثيف النظافة والتشجير. كما نبه عند زيارته لمدرستي أم القرى الإعدادية بنات بالمنيرة والمنيرة الثانوية المشتركة إلى تسجيل الغياب وتحديث ربط اسماء المعلمين بقوائم الفصول.

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