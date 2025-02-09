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رياضة

زغلول صيام يكتب: امتى هيبقى عندنا مدربين لما محمد شوقي يبقى نائب مدير؟!.. الأهلي والزمالك وراء فشل مشروع المدرب الوطني!

زغلول صيام
زغلول صيام

حتى وقت قريب، كنت أعشم نفسي في فتح خط لإنتاج مدربين وطنيين لقيادة المنتخبات الوطنية، واستبشرت خيرًا بوجود الثنائي محمد شوقي ووائل شيتوس ضمن جهاز الكابتن شوقي غريب لقيادة المنتخب الأولمبي، الذي فاز بكأس الأمم الإفريقية للمنتخبات الأولمبية 2019، وزاد تفاؤلي عندما تمسك اتحاد الكرة بالثنائي، حيث تم تصعيد محمد شوقي للمنتخب الأول مع كيروش، وتم تصعيد شيتوس مع المنتخب الأولمبي رفقة ميكالي، وكان للاثنين بصمة واضحة في التدريب واكتساب الخبرات، تألق شوقي مع كيروش، وبزغ نجم شيتوس مع ميكالي.

 

ولكن!

 

ضع تحت "لكن" ألف خط.

 

رحل كيروش، وانتقل شوقي للعمل مع الراحل إيهاب جلال، الذي لم يمكث طويلًا، ورحل معه. بحث شيتوس عن الطموح والتطلع، وقرر أن يحرم نفسه من الأولمبياد، الذي ذهب إليه من قبل لقيادة فريق الشباب 2005.

 

لم نرَ محمد شوقي مرة أخرى منذ رحيل إيهاب جلال، سواء في الأندية أو المنتخبات الوطنية، رغم أنه كان مشروع مدرب واعد ولديه الكثير ليقدمه للكرة المصرية. ثم تم تعيينه في النادي الأهلي تحت مسمى لا أعرف عنه شيئًا أو دورًا محددًا، واليوم تعلن إدارة النادي الأهلي تعيين محمد شوقي نائبًا للمدير الرياضي، لست مقتنعًا بهذا المسمى، وأراه إبعادًا عن طريق التدريب، الذي كان من الممكن أن يتألق فيه محمد شوقي. ولا أعرف إذا كان العيب في صديقي محمد شوقي، الذي اختار طريقًا آخر، أم في النادي الذي وضعه في مكان أراه غير مناسب لإمكاناته.

محمد شوقي 
محمد شوقي 

نعود لوائل رياض، الذي ما زال يتمسك بالأمل في تحقيق حلمه رغم الصعوبات والعثرات والتقلبات. فضل الانفصال في منتخب 2005 ثم وبعد قرابة العام. شكرا ياكابتن. سنتعاقد مع ميكالي من جديد وعليك أن تتولى منتخب 2010. لم ييأس وبدأ رحلة البحث عن المواهب ولم يستمر كثيرا وبعد ثلاثة شهور بلاش منتخب 2010. خد منتخب 2007 وابتدى!

وائل شيتوس وحديث مع الشناوي في اولمبياد طوكيو 
وائل شيتوس وحديث مع الشناوي في أولمبياد طوكيو 

مازال شيتوس متمسكا بحلمه في أن يكون مدربا بعد كل تلك الخبرات. 

 

الاهلي والزمالك وفشل المدربين الوطنيين

 

وحتى تاريخه لا اعرف سر إصرار فريقي الأهلي والزمالك على الاستعانة بمدربين أجانب وقتل كل المواهب التدريبية التي لا تحصل على فرصة تدريب عندهما ومن يشق طريقه عليه أن ينحت في الصخر. 

 

الأهلي والزمالك بما يملكان من إمكانات وجماهيريه قادران على إنجاح أي مدرب ولكن حتى الآن فشلت في إيجاد السبب. الكابتن فتحي مبروك والكابتن زيزو وغيرهما كثير من أبناء الأهلي حققا بطولات لدرجة أن أستاذنا محمود معروف مرة اختلف مع جوزيه فأطلق مقولة لو عم حارث درب الأهلي هياخد بطولة. 

 

لدرجة أن الأهلي تعاقد مع موسيماني الجنوب أفريقي مفضلا إياه عن مدربين كثر ينتمون للأهلي. 

 

صدقوني تدريب الأهلي أو الزمالك سهل جدا عن تدريب أي فريق آخر ومن السهل اكتشاف مواهب في التدريب ونفس الأمر في الزمالك عن التواجد في أندية أخرى. 

 

أسطورة التدريب الجنرال محمود الجوهري تخرج من مدرسة الأهلي وأعظم مدرب في تاريخ مصر المعلم حسن شحاته خرج من الزمالك وإن كان لم يحظ بفرصة في الزمالك مثل الكابتن الجوهري.

 

بجد سؤال يؤرقني لماذا هذا العشق في الخواجات لدرجة أن اتحاد الكرة تحت ضغط الأهلي يذهب للتعاقد مع خواجة من كولومبيا لرئاسة لجنة الحكام …وكل معلوماتي إن كولومبيا مشهورة بـ 11

 

وأنا على يقين أنه لا المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة ولا مجلس الإدارة ولا الجهاز التنفيذي مقتنع بموضوع الخواجة ولكنه الأهلي!

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محمد شوقي وائل شيتوس المهندس هاني أبوريدة الأهلي ‭ ‬الزمالك الجنرال محمود الجوهري المعلم حسن شحاته الاتحاد المصري لكرة القدم

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