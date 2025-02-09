الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الظهور الأول، المغربي صلاح مصدق ينتظم في تدريبات الزمالك

صلاح مصدق
صلاح مصدق

انتظم المغربي صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك الجديد في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ولاعبو الفريق على تهنئة اللاعب بعد انضمامه للفريق وتمنوا له التوفيق في الفترة المقبلة.


ووضع الجهاز الفني برنامج تدريبي خاص به لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة بعد انضمامه رسميًا لصفوف الزمالك. 
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صلاح الدين مصدق الزمالك السويسري كريستيان جروس

مواد متعلقة

اجتماع عاجل مع زيزو ووالده لحسم مصير تجديد تعاقده مع الزمالك

أسباب عدم فسخ الزمالك عقد ميشالاك

ads

الأكثر قراءة

رئيس طاقة النواب يزف بشرى سارة بشأن توصيل الغاز للمنازل

احذر هذه الأوقات، حالة الطقس غدًا الإثنين 10 فبراير 2025

تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني «الأغاخان الرابع» لمثواه الأخير في أسوان (صور)

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

زغلول صيام يكتب: امتى هيبقى عندنا مدربين لما محمد شوقي يبقى نائب مدير؟!.. الأهلي والزمالك وراء فشل مشروع المدرب الوطني!

حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة النواب، تعرف على التفاصيل

أسباب عدم فسخ الزمالك عقد ميشالاك

منوعات

المزيد

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

هل ينجو مستر بيست من اللعنة، تحدي الـ100 ساعة بالأهرامات يوجه أنظار 39 مليونا للجيزة

انطلاق موسم زراعة الحشيش المقنن في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف أبرزها الطماطم والبطاطس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد 9-2-2025 بالبورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

ما حكم مس المصحف والصيام للحائض؟ رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية