الظهور الأول، المغربي صلاح مصدق ينتظم في تدريبات الزمالك

انتظم المغربي صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك الجديد في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ولاعبو الفريق على تهنئة اللاعب بعد انضمامه للفريق وتمنوا له التوفيق في الفترة المقبلة.



ووضع الجهاز الفني برنامج تدريبي خاص به لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة بعد انضمامه رسميًا لصفوف الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

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