الأحد 09 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد أبو زهرة: الموسيقى والرقص يمثلان لغة عالمية تجمع بين الشعوب

الموسيقار أحمد أبو
الموسيقار أحمد أبو زهرة

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بحفلات  فرقة سحر التانجو الأرجنتينية، قبل انطلاق حفلاتها بالقاهرة في عيد الحب وبدار الأوبرا المصرية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين السفارة الأرجنتينية في القاهرة ووزارة الثقافة المصرية.

الموسيقار أحمد أبو زهرة 

و أكد  الموسيقار أحمد أبو زهرة:" أن يأتي  هذا الحدث في إطار العلاقات الثقافية القوية بين الأرجنتين ومصر، ونحن نؤمن بأن الموسيقى والرقص يمثلان لغة عالمية تجمع بين الشعوب وتعزز التفاهم والتقارب بينها. كما أننا نقدر دعم وزارة الثقافة ووزارة السياحة المصرية لهذا الحدث، مما يعكس التزام مصر الدائم بدعم الفنون العالمية واستضافة الفعاليات الثقافية".

السفير الأرجنتيني بالقاهرة 

ومن جانبه، أعرب السفير الأرجنتيني في القاهرة هولجر فريدريكو مارتينسن خلال المؤتمر الصحفي عن سعادته الكبيرة بالتعاون الثقافي المستمر بين الأرجنتين ومصر، والذي يتجسد في هذا الحدث الفني الراقي الذي يجمع  بين سحر التانجو الأرجنتيني وعراقة الثقافة المصرية.
وأضاف: “يسعدنا أن نقدم واحدة من أرقي فرق التانجو الأرجنتينية إلى الجمهور  المصري العاشق للفنون، في ليلة استثنائية تحتفي بالتنوع الثقافي وتبرز الروابط العميقة، مشيرا إلى أن التانجو ليست مجرد رقصة بل هو تعبير عن الشغف والحياة”. 

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