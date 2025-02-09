خبير قانون دولي عن طلب نتنياهو إقامة دولة فلسطينية بالسعودية: جهل بمبادئ السيادة الوطنية

هاجم الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد مطالبة بإقامة الدولية الفلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه تصريح ينم عن جهل بالقانون الدولي ومبادئ السيادة الوطنية، وينتهك ليس فقط حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بل يشكل أيضًا اعتداءً صارخًا على سيادة المملكة وسلامتها الإقليمية.

وأكد أن هذا التصريح يعكس أطماع الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية، ويضرب بعرض الحائط المبادئ الأساسية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا يمكن أن يُنظر إليه إلا باعتباره امتدادًا لسياسات التهجير القسري والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال منذ عقود.

حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير



وواصل حديثه قائلا: من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره لأنه من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وهو حق غير قابل للتصرف أو السقوط بالتقادم، كما أكدته قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار رقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة عام 1974، والذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة لافتا إلى أن محاولات فرض التوطين على الفلسطينيين خارج أرضهم التاريخية تتناقض مع هذا الحق، وتشكّل جريمة دولية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض نضال الشعب الفلسطيني المشروع.

خرق صارخ لسيادة المملكة العربية السعودية



وتابع: تعتبر السيادة الوطنية مبدأً مقدسًا في القانون الدولي، لا يجوز المساس به بأي شكل من الأشكال وأي محاولة لإعادة رسم الخارطة الديموغرافية في أي دولة ذات سيادة دون موافقتها، يمثل اعتداءً على استقلالها وسلامتها الإقليمية، وهو ما ينطبق على ما طرحه نتنياهو بشان إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية.



التهجير القسري جريمة حرب





واضاف: أي محاولة لفرض التوطين القسري على الفلسطينيين في أي دولة، بما في ذلك السعودية، تشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر التهجير القسري للسكان تحت أي ظرف. كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعرّف التهجير القسري على أنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وبالتالي، فإن أي خطة تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم التاريخية، تحت غطاء "التوطين"، تقع ضمن نطاق الجرائم الدولية التي تستوجب المحاسبة.



مبادئ الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي



وأضاف: لطالما أكدت الدول العربية والإسلامية، من خلال الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو توطين الفلسطينيين في أي دولة غير دولتهم، كما أن المبادرة العربية للسلام لعام 2002 نصّت بوضوح على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون وفق قرارات الشرعية الدولية، وليس عبر حلول مفروضة تتجاهل حقوق الفلسطينيين وسيادة الدول العربية.

واختتم: تصريحات نتنياهو ليست مجرد استفزاز سياسي، بل تعكس عقلية استعمارية تحاول فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة، في تحدٍّ صارخ للإرادة الدولية والقوانين المنظمة للعلاقات بين الدول.

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