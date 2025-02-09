بنك مصر يجدد احتفاظه بـ 6 شهادات في" الأيزو" للعام الثالث على التوالي

جدد بنك مصر القطاع الإداري للعام الثالث على التوالي، احتفاظه ب 6 شهادات في نظم إدارة الجودة العالمية من شركة EURO CERT العالمية وهى شهادة الأيزو ISO9001:2015 في مجال نظام إدارة الجودة، شهادة الأيزو ISO14001:2015 في مجال نظام الإدارة البيئية، شهادة الأيزو ISO45001: 2018 في مجال نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، شهادة الأيزو ISO37000:2021 في مجال إرشادات الحوكمة المؤسسية، شهادة الأيزو ISO37301:2021 في مجال نظام إدارة الامتثال، شهادة الأيزو ISO20400:2017 في مجال ممارسات الشراء المستدام.

حيث تم تجديد هذه الشهادات للبنك بحضور الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس، والمهندس هاني الدسوقي رئيس المجلس الوطني للاعتماد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة في هذه المجالات، وذلك بعد خضوعه لعملية تدقيق ومراجعة دقيقة من الجهة المانحة، للتأكد من توافق السياسات والإجراءات الداخلية مع المعايير العالمية لنظم الإدارة، ويُعد حصول القطاع الإداري ببنك مصر على هذه الشهادات تأكيدًا على التزام البنك بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية وفقا للمعايير الدولية.

وفي هذا السياق، صرح حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن حصول البنك على هذه الشهادات يُعد بمثابة إشادة دولية بقدرة البنك على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق نظم إدارة ناجحة في ستة مجالات مختلفة وهي نظم إدارة الجودة، البيئة، الصحة والسلامة المهنية، إرشادات الحوكمة المؤسسية، نظام إدارة الامتثال، ممارسات الشراء المستدام.

وتعد هذه الشهادات ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل بما يضمن تهيئة السُبل نحو تحقيق أعلى معدلات للأداء والاستخدام الأمثل للموارد والتوجه نحو ترشيد الإنفاق.

وأكد حسام الدين عبدالوهاب، أن هذه الشهادات تعكس الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتحديث أنظمته وإجراءاته، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء والاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ويحرص بنك مصر على تطوير مهارات كوادره البشرية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية، وأن هذا الاهتمام المستمر يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في مختلف العمليات، وضمان تقديم الخدمات المصرفية بأفضل مستوى للعملاء، كما يلتزم البنك بتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية لضمان تحقيق الجودة الشاملة، وتعزيز الأداء المؤسسي بما يواكب التطورات العالمية في القطاع المصرفي.

ويعد حصول البنك على هذه الشهادات المرموقة بمثابة وسام استحقاق لثقة العملاء، الذين يُعتبرون محور اهتمام البنك وشركاء نجاحه، ويحرص البنك دائمًا على تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء، والحفاظ على نجاحه طويل المدى من خلال اتباع استراتيجيات تعكس التزام البنك بالتنمية المستدامة وتعزيز الازدهار الاقتصادي لمصر.

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