السبت 08 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن تكرم شابين أنقذا 3 أطفال من حريق في فيصل

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر  المصري، وذلك بحضور الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة السابق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، ولفيف من قيادات الهلال الأحمر المصري.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود الهلال الأحمر المصري والمتطوعين إزاء الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، وهذا ما يشهد به الجميع سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي من المنظمات الأممية.

وأكدت أن الهلال الأحمر المصري بكوادره المختلفة ومراكزه اللوجيستية يعمل منذ بداية الحرب علي غزة، ولم يتوقف عن التنسيق مع كافة الشركاء والجهات المحلية والدولية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

مواصلة الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين

 وشهد الاجتماع مناقشة جدول الأعمال، والتأكيد  على تكثيف الجهود من أجل مواصلة الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في تلك الأزمة الإنسانية التي يمرون بها منذ اندلاع تلك الأزمة وحتى الآن.

وعقب اجتماع مجلس الإدارة  كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي الشابين محمد شعبان وكريم عبد الناصر، وذلك بعد موقفهما البطولي في إنقاذ حياة 3 أطفال حاصرتهم النيران خلال حريق وقع في شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة فيصل في الجيزة.

 يأتي هذا التكريم فى إطار تقدير الهلال الأحمر المصري للتعامل  الإيجابي من المواطنين مع المواقف الإنسانية.

ووجهت نائب رئيس الهلال الأحمر المصرى التحية للشابين على ما قدماه من تضحية ومساعدة في إنقاذ الأطفال، مؤكدة أنهما نموذج للشباب يحتذى به في التضحية من أجل إنقاذ حياة أطفال أبرياء.

تكريم شابين بدرع الهلال الأحمر المصري

وأهدت الدكتورة مايا مرسي درع الهلال الأحمر المصري للشابين تقديرا لما قدماه من تضحية، كما حرصت على الاتصال بزوجة كل من الشابين، مشيدة بجهودهما، ومؤكدة أنها حرصت على لقاء الشابين وتكريمهما، وهي رسالة تقدير لكافة النماذج الإيجابية الفاعلة وهذا ما تحتاج إليه الدولة في تلك المرحلة المهمة.

ومن جانبهما، وجه الشابان الشكر للهلال الأحمر المصرى، لحرصه على تكريمهما، ومنحهما العضوية التطوعية، وكذلك إهدائهما تدريب مجانى على الإسعافات الأولية والطوارئ.

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