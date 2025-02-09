مصطفى شعبان يحارب من أجل الآثار بمسلسل حكيم باشا في رمضان 2025

يواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير أحداث مسلسله الجديد حكيم باشا الذي من المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2025، ويلعب خلاله شخصية حكيم الذي يحارب من أجل الحصول علي الآثار.

مسلسل حكيم باشا مصطفى شعبان في رمضان 2025

وكانت فيتو قد حصلت على مقطع فيديو خاص من كواليس تصوير مشاهد جديدة من مسلسل حكيم باشا الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان استعدادًا لعرضه في رمضان 2025.

وتضمن الفيديو الذي حصلت عليه فيتو، تصوير بعض المشاهد بالوقت الحالي في الصحراء وسط نيران مشتعلة على الأطراف ووجود سيارات فارهة الأمر الذي يشبه أجواء تصوير فيلم راست للنجم الأمريكي أليك بالدوين في مكسيكو سيتي الذي تحولت مشاهد تمثيله إلى كارثة بعدما أطلق النجم بالدوين النار أثناء تصوير فيلمه الأخير، مما تسبب في قتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز، وإصابة المخرج جويل سوزا.

وطرحت الشركة المتحدة البرومو التشويقي لمسلسل حكيم باشا والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان استعدادًا لعرضه في رمضان 2025.

ويضم برومو حكيم باشا، عددًا من المشاهد التي سيطرت عليها أجواء الأكشن وظهر مصطفى شعبان بالجلباب الصعيدي.

ويواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مسلسله الجديد حكيم باشا الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

وكان قد كشف مصدر خاص لفيتو، عن أزمة داخل كواليس تصوير مسلسل حكيم باشا لمصطفى شعبان، مؤكدًا أن هناك سوء معاملة للمجاميع الذين كانوا من المفترض أن يصوروا بعض المشاهد في محمية وادي دجلة.

وأضاف المصدر: “أن المجاميع المشاركين في العمل ظلوا في الصحراء ما يقارب من 22 ساعة دون تصوير في حين وجود استراحات وكرفانات للفنانين وطاقم العمل إلا المجاميع".

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل "حكيم باشا" من بطولة مصطفى شعبان ورياض الخولي وسلوى خطاب وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر ريحانة وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وكذلك هاجر الشرنوبي وميدو عادل ويارا قاسم وفتوح أحمد وأحمد صيام وسلوى عثمان.

حكيم باشا" يشارك في بطولته كذلك أحمد عبد الله محمود ومحمد عمروسي وحمدي إسماعيل وسارة نور وهايدي رفعت وماجدة منير وسامح فكري وشيماء عباس وأحمد صادق وعايدة فهمي وحمدي هيكل، وهو من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف محمد الشواف.

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