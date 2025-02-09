سوق المال يستعد لاستقبال طروحات ضخمة الفترة المقبلة، طرح مصر للمستحضرات الطبية يستهدف 350 مليون جنيه، 3 أسباب رئيسية تعوق عمليات الطرح الجديدة، تعيين مستشار مالي لإدارة الطرح

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم وخبراء يكشفون دور قطاع الأدوية وأهميته الاستراتيجية.

البورصة المصرية، يستعد سوق المال المصرى لاستقبال عدد من الطروحات الضخمة، كما تعتزم الحكومة المصرية ضمن خطة سياسية وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، طرح ما بين 25% إلى 30% من شركتى مصر للمستحضرات الطبيه وشركه سيد للأدوية ، يتم من خلاله زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى من ضمن متطلبات وشروط صندوق النقد الدولي.

مؤشرات - فيتو

قطاع الأدوية له جاذبيته الاستثمارية وأهميته الاستراتيجية

ومن جانبه قال أيمن الزيات خبير أسواق المال، أن قطاع الأدوية له جاذبيته الاستثمارية وأهميته الاستراتيجية، وتعتزم الحكومة جمع ما بين 250 إلى 350 مليون جنيه من طرح مصر للمستحضرات الطبية.

مستشار مالي لإدارة طرح الشركتين



وأضاف أن الحكومة اختارت مستشارا ماليا لإدارة طرح الشركتين، وتعتزم الحكومه مشاركه القطاع الخاص في خطه تطوير قطاع الأدوية وتوفير الخبرات الإدارية والتكنولوجية والقدرات التمويلية.

ايمن الزيات - فيتو

الاستحواذ على حصص حاكمة للسيطرة على الإدارة وتحسين أداء الشركات

وتابع بأنه إن كان المستثمرون الاستراتيجون يهتمون بالاستحواذ على حصص حاكمة، للسيطرة على الإدارة وتحسين أداء الشركات وضمان تحقيق العائد على استثماراتهم والبعد عن الروتين والأداء الحكومى فمن المتوقع أن ينجح الطرح حيث حجم وقيمة الطرح صغيره وقطاع الأدوية جذاب للاستثمار، والبورصة المصرية متعطشة للطروحات الجديدة ومحتاجه إلى طرح شركات كبيرة تعمل زيادة رأس المال السوقى للبورصة وتعوض خروج شركات عملاقة خرجت وستخرج شركات نتيجة شطب نفسها من القيد في البورصة مثل حديد عز.



مؤشرات - فيتو

البطىء الشديد في عمليات الطرح

وأضاف أن معوقات الطروحات هو البطء الشديد في عمليات الطرح وعدم وجود دعاية لعمليات الطرح والتسعير العالى لسعر الطرح .

كما حدث في طرح المصرف المتحد حيث لم يحقق بعد الطرح اى مكاسب للمستثمرين حتى الآن.

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم أول الأسبوع

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد وصعد رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 37271 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13201 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وثبتت مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان عند مستوى 8610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة.

البورصة - فيتو

كواليس تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس 6 فبراير 2025، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 30011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 37223 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13202 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 8609 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة.

البورصة - فيتو

تداولات جلسة الأربعاء 9 فبراير 2025

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 5 فبراير 2025. وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.206 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% عند مستوى 29735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% عند مستوى 36863 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.25% عند مستوى 13082 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% عند مستوى 8541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 11652 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% عند مستوى 3142 نقطة.

مؤشرات - فيتو

تداولات جلسة الثلاثاء 8 فبراير 2025

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.209 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 29668 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 36841 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 8534 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11650 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.