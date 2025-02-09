ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم كوبري أبو الخير بالإسكندرية

شهد طريق كوبري أبو الخير حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ونقل غرب محافظة الإسكندرية اليوم، مما أسفر عن مصرع ٨ أشخاص وإصابة آخرين بطريق الإسكندرية الصحراوى.

فيتو حصلت على أسماء المصابين وضحايا الحادث، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة بالمنطقة لمحاولة إسعافهم وتقديم لهم الخدمات العلاجية.



وجاءت أسماء المصابين وهم : إسلام أشرف بخيت عبد القادر ٢٢سنة " ارتجاج" وجروح بالوجه والرأس. وزينب محمود علي محجوب ٥٦ عاما ، اشتباه كسر بالساق الأيسر والذراع الأيمن، ومصطفى رمضان مصطفى ٣٥ عاما ارتجاج وكدمات بالجسم. وأحمد سعيد عبد البارى ٣٧ عاما اشتباه كسر بالذراع الأيمن وأعراض ارتجاج. السلامة الأزاريطة، ومحمد مصطفى السيد محمد ٣٨ عاما أعراض ارتجاج واشتباه كسر بالأنف وجرح بالشفه السفلى، وأسامة عباس عبد العاطى محمد ٤٠سنه اشتباه كسر بالساق الأيمن وكسر بالذراع الأيمن وأعراض ارتجاج.



بينما جاءت أسماء ضحايا الحادث كلا من: خميس رزق السمان 43 عاما ، وشحاته مصطفى شحاتة 53 عاما، وسعاد أحمد مصطفى 51 عاما، ومجهوله67 عاما، وخالد محمد عنتر 47 عاما ، ومجهولة 38 عاما ومجهولة 55 عاما، ومجهول 45 عاما.



وتعود الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم أمام مدخل قرية أبيس 8 أعلى كوبري أبو الخير بطريق الإسكندرية- القاهرة - الصحراوي.

انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص تصادم ميكروباص "أجرة" بسيارة جامبو بالطريق المشار إليه، تزامنًا مع هطول الأمطار.

أسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

تم نقل الجثث إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، ونقل 5 منهم إلى المستشفى الأميري الجامعي ومصاب إلى مستشفى خاص، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.



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