اجتماع عاجل مع زيزو ووالده لحسم مصير تجديد تعاقده مع الزمالك

أكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن هناك جلسة مرتقبة بين إدارة النادي، ولاعب الفريق أحمد مصطفى زيزو، ووالده لحسم ملف تجديد تعاقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

تأتي هذه الجلسة في وقت حساس، حيث يسعى الزمالك للحفاظ على أحد أهم لاعبيه الذين يعدون من العناصر الأساسية في الفريق.

تعتبر مفاوضات تجديد تعاقد زيزو ذات أهمية خاصة بالنسبة للنادي، نظرًا لمستوى اللاعب الكبير الذي قدمه طوال الفترة الماضية، والذي جعل منه أحد أبرز نجوم الزمالك ومنتخب مصر.

ومع اقتراب نهاية عقده، بدأت العديد من الأندية المحلية والخارجية في مراقبة الموقف، ما يضيف ضغطًا على الإدارة الزملكاوية لإغلاق هذا الملف سريعًا.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مفاوضات مكثفة حول الشروط المالية والطويلة المدى للصفقة، حيث يسعى اللاعب ووكيله للحصول على عرض مناسب يوازي قيمته الفنية.

يترقب جمهور الزمالك حسم هذه المفاوضات لضمان استمرارية زيزو مع الفريق في الفترة المقبلة، وخاصة مع بداية تحديات الفريق في البطولات المحلية والإفريقية.

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