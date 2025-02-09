الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تأمر بعرض جثة شخص عثر عليها الطب الشرعي بالجيزة

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات في العثور على جثة أعلى نفق الودي بمركز الصف جنوب الجيزة، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

 

وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان عن الحادث، كما كلفت بانتداب الطبيب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

 

ورجحت المعاينة والتحقيقات الأولية عدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة نتيجة حادث سير، وخاصة أن المتوفي يرتدي ملابسه وبه إصابات متفرقة بالجسم.

 

العثور على جثة بالجيزة

وتلقى مأمور القسم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى نفق الوادي بالصف.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لشخص يرتدي ملابسه وبه إصابات متفرقة بالجسم عثر عليه قبل بوابة حلوان.

 

وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

 

 

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ادارة شرطة النجدة الطب الشرعي النيابة العامة جنوب الجيزة مستشفي الصف المركزي نفق الودى بالصف

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