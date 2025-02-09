رب كارثة نافعة.. لقد عاد التضامن العربى.. رب كارثة نافعة.. سوف يجتمع العرب ليقولوا لا، للإبتزاز، لا للتوسع.. لا لتهجير أو طرد الشعب الفلسطيني من أرضه.

نحن في الحقيقة في وضع كارثي خانق بالمنطقة، ومهما كانت الأسباب التى دفعت الإقليم العربي كله إلى حافة الصراع الممتد الدامي، ومهما كانت الأراء متباينة حول من بدأ وجدوى ما فعل، حماس وهجوم السابع من أكتوبر، إلا أن النتائج التى تبدو جلية ساطعة لعيون كل الشعوب العربية كاشفة وفاعلة.



كاشفة لنا فقد ظهرت نوايا العدو الاسرائيلي، ليس فقط تجاه القضية الفلسطينية، بالضم والاستيلاء والسرقة والابادة، بل نواياه التوسعية في الإقليم العربي.



وهو يفعل ذلك وفى ظهره دونالد ترامب الرئيس الامريكي الذي أعلن هو الآخر بوضوح أن إسرائيل رأس قلم صغير وينبغي توسيعها، ولم يتردد مجرم الحرب النازي بنيامين نتنياهو عن استغلال تصريحات ترامب ليقول بكل وقاحة وبجاحة أن السعودية مساحتها كبيرة، ويمكن إقامة دولة فلسطينية على أرضها!



الصراع صار مكشوف النوايا، وظهرت الخطط علنا، تنبئ بشرق أوسط إسرائيلي أمريكي، رغم اتفاقات التحالف العربية مع واشنطن، التي حولها ترامب إلي علاقة جباية!



في هذا السياق تأتي القمة العربية التي دعونا إليها من منصة فيتو، كما دعا إليها كل المراقبين والمحللين والساسة الوطنيين، ضرورة بقاء واحتواء، ولا نقول مواجهة.



سوف تعقد قمة الامن القومي العربي بالقاهرة في السابع والعشرين من فبراير الجاري، ويحضرها القادة العرب كلهم، تحت شعار، أمة واحدة، ومصالح واحدة، وجبهة واحدة، بدون ذلك نتساقط كأوراق الشجر في الخريف..



ثلاثة بيانات وما ترتب عليها من تداعيات، قادت إلي قمة الضرورة والبقاء، بيان الخارجية المصرية الأول الرافض للتهجير، ثم بيان الخارجية السعودي الرافض للتطبيع بدون دولة فلسطينية، بيان الخارجية المصرية دفاعا عن الامن القومي السعودي، العربي، الاسلامي، الذي اعتبر أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة خطا أحمر يعادل أمن مصر وسيادتها وحدودها المنيعة.



لقد عادت مصر بقوة إلى دورها العربي.. استردته بالموقف والكلمة الشريفة وبقوة الرجال، وشجاعة القرار السياسي.. يتعامل ترامب بمبدأ فرض السلام بالقوة.. نحن أيضا نفرض السلام بقوة وحكمة.

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