التحقيقات في العثور على جثة شاب مشنوق بالقناطر: ضغوط نفسية السبب

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في أقدم شاب يدعى "أحمد" (25 عاما)، يعمل مبيض محارة، على إنهاء حياته شنقا داخل غرفته، في منشأة القناطر.

وكشفت التحقيقات أن الشاب كان يعاني من ضغوط نفسية شديدة خلال الفترة الأخيرة، دون وجود أي شبهة جنائية وراء الواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

أقوال الأسرة في الحادث وقرارات النيابة



وخلال التحقيقات قالت أسرته، فإن المتوفى كان يمر بحالة نفسية صعبة نتيجة مشكلات شخصية وضغوط معيشية، مما دفعه إلى العزلة والانطواء على نفسه خلال الفترة الأخيرة.

إقدام شاب علي إنهاء حياته في منشأة القناطر

البداية كانت عندما تلقى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء أحمد الوتيدي، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد بورود بلاغ من أهالي المنطقة حول العثور على شاب مشنوقًا داخل غرفته.



على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على الجثمان معلقًا بحبل مربوط بجنش مثبت في سقف الغرفة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة رسميًا، مع استدعاء أفراد الأسرة وبعض المقربين للاستماع إلى أقوالهم بشأن ملابسات الحادث.



كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجاري استكمال التحقيقات لمعرفة المزيد من التفاصيل.

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