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رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتسلم نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية

رئيس منطقة الإسكندرية
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتسلم نتائج الشهادتين

تسلم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية،  اليوم الأحد، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف.

 

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وقد تقدم للامتحانات في الشهادة الابتدائية 5290 طالبًا وطالبة، حضر منهم 5187 طالبًا وطالبة، فيما تغيب 103 من الطلاب. وبلغت نسبة النجاح في هذه الشهادة 79.35%.

أما في الشهادة الإعدادية، فتقدم من البنين 1741 طالبًا، حضر منهم 1702 طالبًا، وتغيب 39 طالبًا فقط، حيث بلغت نسبة النجاح للبنين 75%. بينما تقدمت للامتحان 1662 طالبة، حضرت منهن 1583 طالبة، وتغيبت 79 طالبة، وبلغت نسبة النجاح للفتيات 83%. وبذلك، بلغت نسبة النجاح العامة للشهادتين الابتدائية والإعدادية لجميع الطلاب (بنين وفتيات) حوالي 80%.

وفي ختام استلامه للنتائج، قدم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة جزيل الشكر لإدارة الامتحانات بقيادة إسماعيل العوامي، مدير الإدارة، وفريق العمل في لجنتي النظام والمراقبة على جهودهم المخلصة وما حققوه من نجاح في إنجاز هذا العمل.

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الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الفصل الدراسي الاول للشهادتين الابتدائية والإعدادية

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