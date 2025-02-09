خالد أنور يعلق على مشاركته في مسلسل ساعته وتاريخه

علق الفنان خالد أنور على مشاركته في إحدى حلقات مسلسل ساعته وتاريخه والتي عرضت مؤخرا وحملت اسم إكرام الميت دفنه، وهي من تأليف دينا ماهر وإخراج أحمد عادل سلامة.

حيث قال خالد: “مبسووط أوي إني شاركت في مشروع مهم يجب الحفاظ عليه وعلى كيفية تقديمه لمواهب حقيقية تستحق لأنه مشروع مبني على شباب ويقوده أساتذة لديهم من الوعي ما يساعدهم على تطوير هذه المواهب”.

وتابع: "شكرا أحمد فايق والشركة المتحدة.. شكرا عمرو سلامة.. وأحب أشكر كل القائمين على هذه الحلقة

المخرج أحمد عادل الذي يمتلك الكثير من الموهبة والذكاء.. ومدير التصوير عمرو أبو دومه صديقي الفنان أوي اللي بيضيف لأي عمل من غير ما يقصد".

وأضاف خالد أنور: "و زمايلي الممثليين سيف وميشيل وعمر وأحمد أسامة اللي استمتعت التمثيل معاهم وبتنبئلهم بمستقبل جيد جدا يليق بموهبتهم واخلاصهم.. والأستاذ أحمد صيام اللي استمتعت برؤيته والعمل معه".

واختتم حديثه قائلا: “وأخيرا مستني رأيكوا في حلقة ممتعة أتمنى تعجبكوا".

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

وتدور أحداث مسلسل ساعته وتاريخه في إطار التشويق والإثارة حول العديد من القضايا الحقيقة التي حدثت بالفعل في مصر، ولذلك تم طرحها للجميع ولكن عن طريق الدراما المصرية لحل القضايا من تلك النوعية وتوعية الكثير من الشباب والبنات وتحذيرهم بطريقة غير مباشرة، مما تقدم رسالة هامة للمجتمع، والمسلسل من بطولة نجوم شباب من المشاركين ببرنامج كاستينج.

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