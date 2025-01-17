السبت 18 يناير 2025
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رياضة

عمر مرموش: لا أحب الخسارة وأنا في الملعب شخص تاني

مرموش، فيتو
مرموش، فيتو

عمر مرموش مع إسعاد يونس، قال عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي فرانكفورت الألماني في حواره مع إسعاد يونس على قناة "dmc"، أنه لا يحب أن يخسر أبدًا حتى لو كان في “البلايستيشن”. 

وتابع: "انا خارج الملعب شخص لطيف وطيب ولكن عندما انزل الملعب بتحول لشخص تاني تمامًا". 

وأضاف: “أحب أن العب البلايستيشن بالفريق الذي انتمي إليه كي ألعب بشخصيتي”. 

وواصل: “نحن في آينتراخت فرانكفورت عائلة واحدة ونخرج جميعا مع بعض في الإجازات”. 

وأستكمل: “لم اتوقع في يوم من الأيام ان يكون ماريو جوتزه الذي حقق كأس العالم مع منتخب ألمانيا عام 2014”. 

 

مشوار مرموش

وتحدث نجم نادي فرانكفورت الألماني عمر مرموش في أول ظهور تلفزيوني بشكل مختلف، عن مسيرته الكروية ونجاحه في الاحتراف وقصة نجاحه المميزة في عالم كرة القدم، وأبرز التحديات التي واجهته، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

كما تشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين إسعاد يونس وعمر مرموش.

 

الكشف عن قيمة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي

 كشفت تقارير صحفية عن قيمة انتقال عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني وآينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي.

وكتب الصحفي فلوريان بلاتنبيرغ أنه تم الكشف بشكل مؤكد عن مبلغ انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، حيث يقدر المبلغ بـ 75 مليون يورو + 5 ملايين إضافات.

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