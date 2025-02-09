تخطيط أراضي الدولة يعلن تخصيص أراضي للسكن والزراعة للمواطنين

استعرض مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم (80)، برئاسة علاء الدين فاروق زكي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة المركز، واللواء أ.ح.م ناصر فوزي محمد، مدير المركز الوطني، العديد من المشروعات التنموية التي تسهم في تنفيذ خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أراضيها واستغلالها بشكل أفضل. عقد الاجتماع في المقر الجديد للمركز بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الحضور شخصيًا وعن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.

صرح مدير المركز الوطني بأن الدولة تسعى لتنفيذ مخططات تنموية شاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي بناءً على توجيهات رئاسية بإعداد مخطط استراتيجي للمشروعات التنموية بالمنطقة. وفي هذا السياق، تم إعادة تخصيص عدة مساحات لتوطين قبيلتي القرى والقنيشات، بالإضافة إلى تخصيص مساحات للزراعة والرعي لصالح الأهالي المنتقلين علي أثر تطوير مشروع رأس الحكمة بمحافظة مطروح.

كما أشار لواء دكتور ناصر فوزي إلى تعزيز مبادرة “حياة كريمة”، التي تعد أكبر مشروع تتبناه الدولة لتحسين جودة حياة المواطن المصري في الريف، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا. وضمن هذا الإطار، تمت الموافقة على تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة لتنفيذ مشروعات تنموية في محافظات صعيد مصر، مثل:

• محافظة الفيوم: تخصيص 21,019 م² لإقامة مركز شباب في مركز إطسا.

• محافظة المنيا:

• تخصيص 16,306.57 م² و10.71 فدان لإقامة محطة معالجة صرف صحي في مركز ملوي لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

• تخصيص 1,295 م² لإقامة وحدة صحية و2,921 م² لإقامة لوحة توزيع جهد متوسط لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

• محافظة قنا:

• تخصيص 2,500 م² و1,593 م² لإقامة مجمع خدمات زراعية ومركز طبي في مركز قوص.

• تخصيص 1,628 م² و1,452 م² و1,951 م² لإقامة 3 وحدات طب أسرة في مركز دشنا.

• تخصيص 438 م² لإقامة وحدة إطفاء في مركز قوص.

وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوسيع إقامة المناطق التجارية واللوجستية لتقليل حلقات تداول السلع وضمان التخزين السليم، تمت الموافقة على:

• تخصيص 11.77 فدان في مركز ملوي، و12.83 فدان في مركز الحامول بمحافظتي المنيا وكفر الشيخ لإقامة صوامع لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما أصدر السيد رئيس الجمهورية توجيهات بتغيير نشاط قطعتين من الأراضي في مدينة السادات من الاستصلاح والاستزراع إلى الخدمات اللوجستية، لإقامة ميناء جاف ومنطقة لوجستية لصالح وزارة النقل.

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تسليم قرى الظهير الصحراوي، تمت الموافقة على تخصيص 456 فدانًا لإقامة أنشطة تنموية في محافظتي أسوان والمنيا.

كما صدرت توجيهات بتخصيص عدة قطع أراضٍ لوزارة الزراعة لصالح جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” لاستكمال إجراءات استصدار القرارات الجمهورية اللازمة، بما في ذلك أراضٍ في الدقي والهرم والجيزة.

فيما يخص الأراضي الواقعة على مسار طريق “محمود نصر”، تمت الموافقة على تخصيص عدة قطع أراضٍ بمساحات مختلفة لصالح وزارة الطيران المدني، على أن يستكمل المركز الوطني الإجراءات اللازمة لاستصدار القرارات الجمهورية.

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