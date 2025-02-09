الهلال السعودي: لن نذهب لكأس العالم للأندية من أجل تبادل القمصان

تحدث ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي عن طموح الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

الهلال السعودي يستهدف المونديال



وقال كالزادا في تصريحات لزود دويتشه الألمانية:" لن نذهب إلى المونديال في أمريكا من أجل تبادل القمصان، بل البطولة في أولوياتنا هذا الموسم



وأضاف عن نيمار: "رحيل نيمار عن الهلال كان الحل الأمثل لجميع الأطراف، واللاعب لم يكن قادرًا على المنافسة الشرسة في الفريق التي تضمن لنا طموحات كبيرة".

وأوضح كالزادا: "نيمار ليس في المستوى الحالي الذي يسمح له في تقديم الأداء الذي نحتاجه لتحقيق أهدافنا في الفوز بالدوري وآسيا والوصول إلى أقصى حد ممكن في المونديال".

وختم تصريحاته: "نيمار كان سيئ الحظ بالإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مستهل مشواره مع الهلال".

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