الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا يعلن توصيل خط مياه شرب رئيسي لحي جنوب سمالوط

توصيل خط مياه شرب
توصيل خط مياه شرب رئيسي لحي جنوب سمالوط

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن بدء توصيل خط مياه شرب رئيسي في شارع قناوي بحي جنوب مدينة سمالوط، مما سيوفر الخدمة لنحو 25 أسرة كانت تعاني من نقص المياه. 

txt

مصرع 9 أشخاص، القبض على سائقي سيارتي النقل في حادث المنيا

txt

11 مصابا، ننشر أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

محافظ المنيا يعلن عن توصيل خط مياه شرب رئيسي لحي جنوب سمالوط

جاء هذا القرار استجابة فورية لمطالب الأهالي التي تم رصدها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا.

توصيل خط مياه شرب رئيسي لحي جنوب سمالوط

كما وجه محافظ المنيا بضرورة إشراك المجتمع المدني في دعم الخدمات التي تقدم للمواطنين، حيث تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان وصول المياه إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مما يساهم في تخفيف معاناتهم.

وأكد اللواء كدواني استمرار المحافظة في الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية، خصوصًا في المناطق المحرومة، من خلال خطط تنموية متكاملة وبالتعاون مع شركاء التنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خط مياه شرب رئيسي لحي جنوب سمالوط محافظ المنيا يعلن عن توصيل خط مياه توصيل خط مياه حي جنوب سمالوط محافظ المنيا يعلن المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

يا وجع القلب، أهالي طوة بالمنيا يشيعون 9 نعوش ضحايا حادث التصادم

محافظ المنيا: 5 آلاف جنيه غرامة على الربع نقل حال استخدامها

عقب مصرع 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين، محافظ المنيا يتوعد بعقوبات رادعة للمخالفين

إصابة نائب رئيس مجلس الدولة وزوجته وأولاده في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

مصرع 9 وإصابة 11 آخرين إثر حادثين منفصلين في المنيا

11 مصابا، ننشر أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة مكروباص بالمنيا

مصرع 9 أشخاص، القبض على سائقي سيارتي النقل في حادث المنيا
ads

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني «الأغاخان الرابع» لمثواه الأخير في أسوان (صور)

حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة النواب، تعرف على التفاصيل

بن غفير يدعو للبدء فورًا في تعزيز الهجرة الطوعية: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

أسباب عدم فسخ الزمالك عقد ميشالاك

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-2-2025 ببداية التعاملات

ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

منوعات

المزيد

ترامب يستبعد ترحيل الأمير هاري من أمريكا: "كفاية عليه مشاكل مراته"

سحب الجنسية الكويتية من 4 آلاف امرأة

التايلانديون المفرج عنهم من غزة يصلون إلى بانكوك (صور)

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

فرصة لشراء السكر قبل رمضان، سعر الكيلو للمستهلك اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 9-2-2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد 9-2-2025 بالبورصات العالمية

4 آلاف جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

ترتيب محمد صلاح بين هدافي ليفربول التاريخيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم مس المصحف والصيام للحائض؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية