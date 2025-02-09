محافظ المنيا يعلن توصيل خط مياه شرب رئيسي لحي جنوب سمالوط

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن بدء توصيل خط مياه شرب رئيسي في شارع قناوي بحي جنوب مدينة سمالوط، مما سيوفر الخدمة لنحو 25 أسرة كانت تعاني من نقص المياه.

محافظ المنيا يعلن عن توصيل خط مياه شرب رئيسي لحي جنوب سمالوط

جاء هذا القرار استجابة فورية لمطالب الأهالي التي تم رصدها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا.

توصيل خط مياه شرب رئيسي لحي جنوب سمالوط

كما وجه محافظ المنيا بضرورة إشراك المجتمع المدني في دعم الخدمات التي تقدم للمواطنين، حيث تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان وصول المياه إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مما يساهم في تخفيف معاناتهم.

وأكد اللواء كدواني استمرار المحافظة في الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية، خصوصًا في المناطق المحرومة، من خلال خطط تنموية متكاملة وبالتعاون مع شركاء التنمية.

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