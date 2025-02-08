11 مصابا، ننشر أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

حصلت فيتو على أسماء 11 شخصا المصابين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار أمام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

أسماء مصابي حادث صحراوي المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 11 شخصا وهم عبد التواب عباس عبد الوهاب 60 عاما، سمير يسري جاد السيد 65 عاما، أمل حسين عجمي 39 عاما، علاء عصام محمد 7 أعوام سميع عصام محمد 17 عاما.

كما أصيب كل من وليد طلبة مصطفى 29 عاما، فرحة عنتر عبد الحميد عبد الحليم 22 عاما، مصطفى وليد طلبة عامين، هايدي وليد طلبة عام، حسين محمد عبد الحميد 29 عاما، أحمد حامد محمد 45 عاما.

تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

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